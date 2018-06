Gagal di Piala Dunia, Pelatih Islandia Jadi Wasit

Vestmannaeyjar: Heimir Hallgrímsson tak mau bersedih hati usai gagal membawa Islandia gagal menembus 16 besar Piala Dunia 2018. Sampai di kampung halaman, ia memilih menjadi wasit di turnamen usia muda bergengsi.



Kegagalan tersebut disayangkan banyak penikmat sepak bola dunia. Sebab, tak sedikit yang ingin melihat negara yang terkenal dengan iklim dinginnya mengulang dongen di Piala Eropa dua tahun lalu, di mana mereka menembus babak delapan besar.

Harapan tersebut nyaris menjadi kenyataan setelah di partai pembuka Gylfi Sigurdsson dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Argentina 1-1. Apes, mereka kandas di dua laga berikutnya.

???? Fresh from the @FIFAWorldCup our manager, Heimir Hallgrímsson, is refereeing at a huge youth football tournament in his home town of Vestmannaeyjar.#fyririsland pic.twitter.com/8m0rXs9on6