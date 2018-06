Menengok Euforia Piala Dunia di Suriah

Damaskus: Piala Dunia menjadi hiburan menarik yang tak boleh terlewatkan oleh para pencinta sepak bola. Tak terkecuali di Suriah, yang belakangan dikenal sebagai negara konflik akibat perang internal.



Bukti nyata terhampar di pasar sekitaran kota besar, seperti Damaskus. Para warga Suriah yang mulai bangkit dari trauma, mulai berbenah dan menyambut Piala Dunia 2018 dengan antusias.

Beberapa bendera negara favorit, seperti Argentina, Jerman, dan Brasil terpampang jelas. Warna ketiga bendera negara itu tergantung pada tali rangkaian di jalan-jalan sekitaran pasar Al-Qaymariyah, Kota Tua Damaskus.

????????Syria fans gathered in Damascus to watch their AFC play-off draw with ???????? earlier today.

Can they get a result in the return leg? #WCQ pic.twitter.com/Sdf8vVAPMU