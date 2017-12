Satu Klub Asal Malaysia Tantang Madura United di Suramadu Super Cup

Bangkalan: Manajemen Madura United (MU) bakal menggulirkan pertandingan Suramadu Super Cup pada Januari 2018 mendatang. Dalam laga ini, satu klub dari Malaysia Kedah FC akan menantang MU selaku tuan rumah.



Sesuai rencana, pertandingan akan dilangsungkan sejak tanggal 8, 10 dan terakhir tanggal 12 Januari di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur.

Terdapat empat klub yang dijadwalkan akan berlaga, yaitu Laskar Sape Kerrap sendiri, Persela FC, Persebaya, dan Kedah FC. Dari semua klub tersebut, hanya Persebaya yang masih menunggu keputusan pelatih karena masih di luar negeri.



"Persebaya, komunikasi secara lisan dengan Manajer sudah confirm. Cuma mereka masih menunggu keputusan akhirnya dari pelatihnya yang masih berada di Argentina," kata Manajer Madura United, Haruna Sumitro, Minggu 24 Desember 2017.



Haruna menyebut pertandingan itu bakal disiarkan langsung salah satu stasiun televisi nasional. Dia mengaku sudah sepakat dengan EO soal teknis tersebut, tinggal mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan.



Suramadu Super Cup merupakan rangkaian perayaan ulang tahun klub ke-2 yang jatuh pada tanggal 10 Januari. Semula Selangor FC yang juga klub Malaysia yang dijadwalkan akan berparitipasi dalam turnamen ini. Tapi karena alasan tertentu, akhirnya diganti Kedah FC.



Begitu juga Persebaya, tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini awalnya tidak masuk skuat yang akan berpartisipasi. Yang akan ikut berlaga adalah PKNS FC. Dan karena alasan tertentu juga, akhirnya diganti Persebaya.



Berikut Draft Jadwal Turnamen Suramadu Super Cup



8 Januari 2018

15.00 WIB

Persela Vs Kedah FC

19.00 WIB

Madura United Vs Persebaya



10 Januari 2018

15.00 WIB

Madura United Vs Persela

19.00 WIB

Persebaya Vs Kedah FC



12 Januari 2018

15.00 WIB

Persebaya Vs Persela

19.00 WIB

Madura United Vs Kedah FC





(ACF)