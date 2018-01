Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden 2018 Hari Ini

Gianyar: Laga perdana Grup D Piala Presiden 2018 akan dimainkan pada hari ini di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Keempat klub yang menghuni grup ini, Bali United, Borneo FC, Persija Jakarta, dan PSPS mengaku siap.



Seperti halnya Persija. Mereka mengaku siap karena punya misi untuk mengawali partisipasi di turnamen pramusim ini dengan hasil positif.

Soal kesiapan mampu mereka tunjukkan dengan tak ada pemain yang mengalami cedera ,usai tur ke negeri jiran untuk mengikuti turnamen segitiga internasional melawan klub Malaysia dan Thailand.

Klik di sini: Tak Mampu Bayar Gaji Pemain, Vicenza Resmi Bangkrut

Klik di sini: Madrid Curi Kemenangan di Markas Leganes

"Kondisi pemain dalam keadaan bagus. Mereka semua profesional dan tidak ada yang cedera. Taktik dan strategi sudah disiapkan demi kami bisa meraih kemenangan," kata Pelatih Persija Stefano Cugurra.Persija akan menghadapi klub Liga 2, PSPS Riau. Meski berbeda kasta, tapi pelatih yang akrab disapa Teco menganggap melawan PSPS bak seperti final."Sikap itu harus terus ditanamkan karena kami menyadari harapan tinggi dari The Jakmania. Kami harus terus menyajikan permainan terbaik," tutur Teco.Selain Persija kontra PSPS, laga perdana di grup D ini akan mempertemukan tuan rumah Bali United kontra Borneo FC. Laga akan berlangsung pada pukul 15.30 WIB.Sebagai tuan rumah tentunya Bali United ingin mencatat hasil manis. Oleh karena itu komposisi pemain terbaik bisa saja diturunkan tim pelatih.Laga ini juga sebagai bentuk mematangkan skuat sebelum Bali United berangkat ke Thailand guna menghadapi Chiangrai United dalam kualifikasi putaran kedua Liga Champions, 23 Januari 2018 mendatang.Khusus di Piala Presiden ini posisi pelatih dipercayakan kepada Hans-Peter Schaller. Pelatih asal Austria itu akan berkolaborasi dengan pelatih kepala Widodo C Putro yang fokus mempersiapkan taktik dan strategi demi sukses di kualifikasi Liga Champions."Saya bersama coach Widodo akan bersama-sama membahas taktik di turnamen pramusim ini. Tidak akan ada perubahan apapun dalam gaya bermain," kata Hans-Peter Schaller yang pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ini.15 : 00 WIB: Bali United vs Borneo FC (Indosiar LIVE)19 : 00 WIB: Persija Jakarta vs PSPS Riau (O Channel LIVE)(FIR)