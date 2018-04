PSIS Semarang Siapkan Tribun Khusus Penyandang Disabilitas

Jakarta: Sosok Muhammad Sehat menjadi inspirasi buat PSIS Semarang berinovasi memanjakan suporter berkebutuhan khusus. Manajemen klub berjanji menyiapkan tribun (area) spesial yang diperuntukan bagi kaum difabel atau disabilitas di Stadion Jatidiri yang tengah direnovasi.



M. Sehat, remaja Kembangsari, Semarang berusia 15 tahun mencuri perhatian setelah fotonya viral di media sosial. Ia datang menonton pertandingan PSIS kontra Bali United di Stadion Moch. Soebroto menggunakan kursi roda.

Dukungan semangat membanjiri lini masa, dan manajemen PSIS langsung mengundangnya menyaksikan skuat Mahesa Jenar latihan di Lapangan Terang Bangsa. M. Sehat mendapat kesempatan untuk berfoto dengan anak asuh Alberto Annese tersebut.



Menanggapi hal ini, CEO PSIS Yoyok Sukawijaya mengaku terenyuh. Ia dan manajemen klub berencana membuatkan area khusus untuk suporter seperti M. Sehat.



"Rencana menyiapkan jalur khusus buat penyandang disabilitas di Stadion Jatidiri kita adakan," ujar Yoyok kepada medcom.id.



Stadion Jatidiri saat ini masih direnovasi. Imbasnya, PSIS harus 'mengungsi' ke sejumlah tempat, dan di Liga 1 Indonesia 2018, Magelang diplot sebagai homebase.



Pada Liga 2 kemarin, PSIS beberapa kali menjajal Stadion Kebondalem, Kendal. Namun, karena dinilai tidak masuk kriteria Liga 1, Stadion Moch. Soebroto dipilih sampai Jatidiri selesai direnovasi.



"Desember akhir tahun ini baru (selesai secara) fungsional. Rampung keseluruhan ya kira-kira 2021," sambungnya menjelaskan progres 'New Jatidiri'.



"Musim depan bisa dipakai. Akan tetapi, masih harus diverifikasi lagi kelayakannya," pungkas Yoyok.



