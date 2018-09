Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Hari Ini

Jakarta: Liga 1 Indonesia 2018 memasuki pekan ke23. Sesuai jadwal yang dirilis, ada empat tim yang akan bertanding mulai sore hingga malam hari ini.



Salah satu pertandingan mempertemukan Persipura kontra Arema FC. Tuan rumah membutuhkan poin tambahan untuk memperbaiki posisi di tabel klasemen. Saat ini Boas Salosa dan kawan-kawan berada di urutan kesembilan dengan torehan 30 poin.

Sedangkan calon lawan, Arema berada di peringkat 12. Tim berjuluk Singo Edan juga bertekad melanjutkan tren positif usai pada pertandingan sebelumnya sukses mengalahkan Madura United dengan skor 2-0.



Partai lain yang juga tidak boleh dilewatkan adalah Madura United kontra Borneo FC. Bagi MU, ini adalah kesempatan untuk mendekati Persib Bandung di puncak klasemen.



Jika menang atas Borneo, koleksi poin MU akan menjadi 39 poin. Itu artinya, MU hanya tertinggal dua poin dari Persib yang mengemas 41 poin.



Tidak kalah menarik Persebaya Surabaya akan menjamu Mitra Kukar. Persebaya, yang tak pernah menang dalam tiga laga terakhirnya, kini berada di urutan ke-14. Sementara Mitra Kukar berada di posisi ke-11 dengan nilai 29.



Berikut ini jadwal pertandingan Liga 1 hari ini Sabtu, 22 September 2018:



(13.30 WIB) Persipura Jayapura vs Arema FC

(16.00 WIB) Madura United vs Borneo FC (Indosiar)

(18.30 WIB) Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar (Indosiar)

(18.30 WIB) Bhayangkara FC vs PS Barito Putera.



Nb: jadwal sewaktu-waktu bisa berubah



