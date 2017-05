Pabrik Ban Nasional Resmi Mensponsori PSMS Medan

Metrotvnews.com, Medan: PT Multistrada Arah Sarana Tbk, produsen produk ban kendaraan resmi menjadi sponsorship tim sepak bola kebanggaan warga Kota Medan, PSMS Medan. Penandatanganan kerja sama itu dilakukan pada Kamis 18 Mei 2017, di Hotel Fave, Jalan S Parman, Kota Medan, Sumatra Utara.



Hadirnya sponsor menjadi angin segar untuk ‎tim berjuluk Ayam Kinantan dalam mengarungi Kompetisi Liga 2. Pasalnya, beberapa tahun terakhir sponsorship PSMS Medan sangat minim.

Sebagai sponsor, produsen ban Corsa itu mempunyai alasan sendiri dalam memilih PSMS Medan untuk menjalin kerja sama. PSMS dianggap sebagai klub sepak bola legendaris, yang masuk dalam jajaran 'The big five club' di Indonesia. Selain itu, tim yang dibesut Mahruzar Nasution ini dianggap memiliki basis suporter luar biasa."Kita harapkan PSMS ini menjadi raksasa yang bangkit kembali," ujar Brand Manager CORSA MC‎ Salomon Manalu di acara press confrence Corsa Official Tyre for PSMS, di Hotel Fave, Jalan S Parman, Medan, Kamis 18 Mei 2017. ‎Salomon melanjutkan, meski dirinya lama tinggal di Pulau Jawa, namun sejak kecil dirinya sudah menjadi fans PSMS Medan. ‎Meskipun durasi kontraknya pertahun, tak menutup kemungkinan program kerja sama dilanjutkan jika PSMS menunjukkan prestasi yang baik.‎"Ke depan, bisa saja kita menjalin kerjasama dengan nilai kontrak yang lebih besar juga," ujarnya."Harapan kita dengan semakin bertambahnya klub bola yang disponsori, kemampuan dan kemajuan tim sepak bola Indonesia akan semakin bertambah maju juga," imbuhnya.‎‎Menurut Head of Brand Activitation and Sport Activity Akhmad Nurayamsu, PSMS bukanlah satu-satunya klub yang disponsori Corsa. Ada 12 klub lain di Liga 1 dan Liga 2 yang bekerja sama dengan Corsa. Selain kerja sama tim, produsen ban Achilles dan Corsa ini juga‎ memiliki program dengan suporter PSMS, 'Corsa PSMS shop'‎.Ketua Harian PSMS Kisharianto Pasaribu mengapresiasi dan menyambut baik sponsor. Ia berharap adanya sponsor bisa memotivasi imnya. “Mudah-mudahan dengan adanya sponsor ini, prestasi PSMS Di Liga 2 semakin baik dan tentunya bisa menjadi juara di Liga 2 mendatang,” papar Kisharianto.Sementara itu, pelatih PSMS Medan Mahruzar Nasution menambahkan akan berupaya membawa perubahan di PSMS. “Terima kasih juga untuk dukungan suporter yang tiada henti. Agar bisa lebih kreatif, saya dari tim pelatih akan coba memberikan yang terbaik. Bersinergi agar PSMS lolos ke Liga 1,” tegas Mahruzar.Mewakili pemain, kapten tim Legimin Raharjo juga mengucapkan terima kasih kepada suporter dan sponsor. “PSMS nggak pantas di Liga 2. Jadi kami akan berusaha agar Ayam Kinantan kembali promosi ke Liga 1. Kepada suporter agar lebih menghijaukan Teladan (stadion, red),” tandas Legimin.‎(RIZ)