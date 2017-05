Hasil Sidang Komdis PSSI: Abduh Lestaluhu Dihukum Lima Pertandingan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kembali melakukan pertemuan untuk membahas beberapa perkara yang terjadi di lapangan sepekan terakhir. Termasuk juga membahas pemukulan yang dilakukan Abduh Lestaluhu kepada pemain Bhayangkara FC, Thiago Furtoso.



Sidang Komdis berlangsung di kantor PSSI, Gran Rubina Kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta, Kamis 4 Mei. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Komdis, Asep Edwin, lalu ada Wakil Ketua Husin Umar, dan para anggota yakni Yusuf Bachtiar, Dwi Irianto, Eko Hendro Prasetyo.

Komdisi membahas beberapa kekerasan yang sepekan ini marak terjadi di Liga 1 dan Liga 2. Salah satunya adalah tindakan tidak terpuji kapten PS TNI, Abduh Lestaluhu yang memukul Thiago. Bek kirim tim nasional Indonesia itu akhirnya dihukum lima kali larangan bertanding serta denda Rp10 juta.Selain itu, dua kejadian tidak terpuji di Liga 2 juga tak luput dari bahasan Kommdis semalam. Gerald Pangkali, gelandang Kepri 757 juga dijatuhi hukuman dua bulan tak boleh berativitas di sepak bola dan denda Rp20 juta karena memukul dan menendang pemain PSPS Pekanbaru, Defri Riski. Kiper Sragen United, Andi Setiawan mendapat hukuman serupa karena menendang pemain Persis Solo, Dedi Cahyono Putra dengan lutut.



Berikut hasil lengkap keputusan rapat Komdis PSSI:



1. Pemain PSM Makassar Sdr.Ferdinand Sinaga berupa sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada pertandingan PSM Makassar vs Persija Jakarta, tanggal 30 April 2017, Perseru Serui vs PSM Makassar, tanggal 4 Mei 2017, PSM Makassar vs Arema FC, tanggal 10 Mei 2017, PS TNI vs PSM Makassar, tanggal 15 Mei 2017 dan denda sebesar Rp10 juta, karena melakukan pemukulan terhadap pemain Persela Lamongan, Ivan Carlos Coelha.



2. Panitia Pelaksana Pertandingan Persegres Gresik United dikenakan sanksi denda Rp25 juta karena supporter Persegres melakukan pelemparan bus Semen Padang hingga bus kaca pecah dan salah seorang pemain Semen Padang terluka.



3. Pemain PS. TNI Sdr. Abduh Lestaluhu berupa sanksi larangan bermain sebanyak 5 (lima) kali. Yaitu satu (1) pada pertandingan PS. TNI vs Persiba Balikpapan, tanggal 5 Mei 2017 (karena langsung menjalani sanksi kartu merah dari wasit) serta empat (4) pertandingan lain sanksi tambahan dari Komdis PSSI: Barito Putra vs PS. TNI, tanggal 9 Mei 2017, PS. TNI vs PSM Makassar, tanggal 15 Mei 2017, Madura United vs PS. TNI, tanggal 19 Mei 2017, juga PS. TNI vs Persela Lamongan, tanggal 27 Mei 2017 dan juga denda sebesar Rp10 juta, karena melakukan pemukulan terhadap pemain Bhayangkara FC, Thiago.



4. Pemain PS. TNI, Manahati Lestusen dikenakan sanksi berupa PERINGATA KERAS karena menantang wasit agar memberikan dirinya Kartu.



5. Panitia Pelaksana Pertandingan Bhayangkara FC dikenakan sanksi denda Rp10 juta karena penonton melakukan pelemparan ke arah bench PS. TNI.



6. Panitia Pelaksana Pertandingan Persib Bandung dikenakan sanksi denda Rp10 juta karena penonton menyalakan flare.



7. Panitia Pelaksana Pertandingan Persiba Balikpapan dikenakan sanksi denda Rp10 juta karena penonton masuk dan memadati sampai ke sentel ban.



8. Tim Persikabo Bogor dikenakan sanksi denda Rp10 juta karena terbukti suporter persikabo menyalakan flare saat tandang melawan persita Tangerang.



9. Pemain Persiraja Farry Komol dikenakan sanksi larangan beraktivitas sepak bola di lingkungan PSSI selama dua (2) bulan karena menyiram air ke wasit.



10. Tim Persiraja dikenakan sanksi denda Rp20 juta karena terbukti secara bersama-sama para pemain mengerumuni wasit melakukan protes berlebihan sampai wasit terdesak keluar dari lapangan.



11. Pemain 757 Kepri, Gerald Pangkali dikenakan sanksi larangan beraktivitas sepak bola di lingkungan PSSI selama dua (2) bulan dan denda Rp20 juta, karena memukul dan menendang pemain PSPS Pekanbaru Defri Riski.



12. Pemain Sragen United, Andi Setiawan dikenakan sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI selama dua (2) bulan dan denda Rp20 juta karena menendang pemain Persis Solo, Dedi Cahyono Putra dengan lutut.



13. Tim Persip Pekalongan dikenakan sanksi denda Rp10 juta karena terbukti suporter Persip menyalakan flare saat tandang melawan Persibat Batang.



