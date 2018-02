Alami Perubahan, Ini Jadwal Lengkap Semifinal Piala Presiden 2018

Jakarta: Turnamen Piala Presiden 2018 telah memasuki babak semifinal. Pihak Steering Comitee Piala Presiden 2018 pun telah resmi merilis jadwal semifinal yang akan digelar 10 hingga 14 Februari.



Empat tim dipasikan akan bertanding dalam format dua leg kandang dan tandang. Mereka adalah PSMS Medan yang akan menghadapi Persija Jakarta dan Sriwijaya FC yang akan melawan Bali United.

Sempat terjadi perubahan jadwal karena Persija keberatan dengan penentuan tanggal pertandingan. Persija meminta perubahan jadwal terutama pada leg kedua. Pun demikian dengan Bali United.



Pasalnya, tim Macan Kemayoran harus bertanding di ajang Piala AFC dalam laga tandang ke Johor Darul Ta'zim. Namun, kondisi tersebut telah dipecahkan dalam pertemuan di Hotel Sultan Jakarta."Ada beberapa persoalan yang hadir jelang babak semifinal ini. kita semua mengetahui bahwa Bali United dan Persija akan menjadi wakil Indonesia di Piala AFC. Bali United main pada 13 Februari dan Persija sehari setelahnya," ujar ketua Steering Comitee Piala Presiden Maruara Sirait saat jumpa pers, Selasa (6/2/2018)."Kami meminta (perubahan jadwal) karena sesuai peratuaran AFC ofisial Persija harus hadir dua hari sebelum kami melaksanakan pertandingan. Jika kami main pada 10 dan 13 di Piala Presiden otomatis kami kesulitan membagi waktu," sambung Direktur Persija Gede Widiade.Sempat mendapat penolakan dari pihak PSMS, namun akhirnya jadwal resmi semifinal Piala Presiden telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama.Menyikapi permasalahan yang ada, akhirnya Persija mengamini jadwal yang telah ditetapkan oleh Panpel. Khusus Persija, jadwal leg kedua melawan PSMS juga dimajukan jamnya, menjadi pukul 14:30 WIB, mengakomodir permintaan stasiun televisi yang jadi media partner.10 Februari 2018 - PSMS Medan vs Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo pukul 19.30 WIB.11 Februari 2018 - Sriwijaya FC vs Bali United di Stadion Jakabaring Palembang pukul 19.30 WIB.12 Februari 2018 - Persija Jakarta vs PSMS Medan di Stadion Manahan Solo pukul 14.30 WIB.14 Februari 2018 - Bali United vs Sriwijaya FC di Stadion I Wayan Dipta Gianyar pukul 19.30 WIB.(ACF)