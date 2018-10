Tabloid BOLA Rilis Edisi Penutup, Netizen Baper

Jakarta: Tabloid BOLA merilis edisi ke-2.915 atau yang terakhir pada Jumat 26 Oktober hari ini. Edisi tersebut menjadi penutup sekaligus salam perpisahan Tabloid BOLA dari dunia pemberitaan olahraga di Indonesia.



Goodbye @TabloidBOLA Thank you for making me love football and understand it when i was young. #TabloidBola #tabloidbolapamit pic.twitter.com/HzpFrrn83d