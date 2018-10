Aremania Lamar Kekasihnya sebelum Laga Arema vs Persebaya

Malang: Seorang Aremania (julukan suporter Arema FC) melamar kekasihnya sebelum laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu 6 Oktober 2018, dimulai. Prosesi lamaran berlangsung meriah karena diiringi oleh nyanyian yel-yel.



Suporter tersebut adalah Firda Zulkifli atau yang biasa disapa Tuwek. Aremania asal Gadang, Malang ini melamar kekasihnya, Mufida yang juga Aremanita asal Sumbermanjing Wetan, Malang, sekitar pukul 14.30 WIB di hadapan ribuan suporter yang hadir.

"Mohon perhatiannya teman-teman, salah satu dirigen kita akan melakukan lamaran di tengah stadion. Mohon semua memberikan doa untuk kelancarannya," kata Media Officer Arema FC, Sudarmaji lewat pengeras suara.



Prosesi lamaran berjalan cukup romantis karena diiringi dengan lagu berjudul Akad milik grup band Payung Teduh. Sembari mengenakan jersey biru-putih Arema, kedua pasangan ini berjalan dari dalam stadion menuju ke tengah lapangan.



Di sana Firda melamar kekasihnya sambil membawa seikat bunga. Tak hanya itu, puluhan Aremania juga ikut membentangkan spanduk hitam berukuran besar dengan tulisan berwarna putih di sisi utara dan selatan lapangan.



Spanduk di sisi utara lapangan bertuliskan "Will You Marry Me?" Sedangkan, spanduk di sisi selatan bertuliskan "I Will". Selain membentangkan spanduk, beberapa Aremania juga menyalakan flare. Sementara itu, suporter di atas tribun ikut menyanyikan yel-yel Arema.



Kepada awak media, Firda mengaku sengaja melamar kekasihnya di tengah lapangan stadion karena keduanya adalah suporter Arema FC. Dia mengaku bertemu dengan kekasihnya pertama kali saat menonton laga Arema FC kontra Persija Jakarta, tujuh tahun silam.



"Kami sama-sama suporter Arema. Ketemu di stadion, jadi stadion yang mempertemukan kami berdua hingga menjadi kekasih seperti sekarang. Dia juga yang mendukung saya dalam suka dan duka," ungkapnya.



Sebelumnya diberitakan, Media Officer Arema FC, Sudarmaji mengatakan agenda lamaran ini telah direncanakan sejak sebulan yang lalu. Selain itu, seluruh pemain Arema FC juga bakal ikut berpartisipasi dalam hajatan tersebut.



"Pemain juga terlibat, mereka akan datang lebih awal untuk ikut kegiatan lamaran. Nanti kita seluruhnya di stadion akan jadi saksi bersama. Kita ingin pertandingan besok jangan tegang. Ayo kita berbagi kebahagiaan. Ciptakan suasana sepakbola yang cair," katanya.



(FIR)