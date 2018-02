Ambil Lisensi Kepelatihan, Gonzales Bertekad Lahirkan Pemain Hebat

Depok: Cristian Gonzales tampaknya sadar dengan umur semakin menua. Dia sudah mulai ancang-ancang untuk menjadi pelatih. Dirinya yang kini sedang mengikuti kursus kepelatihan AFC C bertekad menghasilkan pemain bagus untuk Indonesia.



Pemain yang kini membela klub Madura United ini tengah mengikuti kursus kepelatihan Lisensi C AFC yang digelar PSSI di Sawangan, Depok. Selain Gonzales, beberapa mantan pemain tim nasional Indonesia dan pemain yang masih aktif juga ikut dalam kursus periode ini. Mereka antara lain Ferri Rotinsulu, Muhammad Nasuha, Taufiq Kasrun, Nasrul Koto, dan Berti Tutuarima.

Menjadi menarik karena Gonzales menjadi pemain naturalisasi pertama yang mengikuti program kursus kepelatihan ini. Pemain yang akrab di sapa El Loco ini mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PSSI dan klubnya yang memberi kesempatan untuk mengikuti program ini.



"Saya sangat senang dibantu PSSI untuk mengikuti kursus pelatih C AFC kali ini. Klub saya (Madura United) juga memberikan dukungan penuh. Sebentar lagi mungkin saya pensiun sebagai pemain sepak bola. Setelah itu saya ingin menjadi pelatih untuk menghasilkan pemain yang bagus untuk Indonesia," ujar striker berusia 41 tahun asal Uruguay ini.



El Loco menambahkan, sepak bola Indonesia sudah memberi banyak hal kepada dirinya. Dia pun sangat bangga diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia dengan seragam kebanggaan Garuda di dada. Akan tetapi, El Loco masih ingin memberi sesuatu untuk sepak bola Indonesia yakni menjadi pelatih dan berupaya membantu menghasilkan pemain-pemain andal.



"Tantangannya tentu tidak mudah. Akan tetapi, dengan keyakinan, tekad yang kuat serta kerja keras, saya rasa hal ini bisa dilakukan. Sepak bola Indonesia punya potensi yang sangat besar. Kita harus bersama-sama membangun dan membesarkannya," kata El Loco.



Direktur Teknik PSSI, Danurwindo membeberkan bahwa pada 2018 ini PSSI banyak menggelar kursus pelatih berlisensi AFC mulai dari C,B,A dan Pro AFC.



"Kami berharap semakin banyak jumlah pelatih dengan lisensi AFC. Ini menjadi hal yang positif terkait pengembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, dalam kursus C AFC dan D Nasional materi filosofi sepak bola Indonesia (Filanesia) juga telah diberikan," kata Danurwindo.



Filanesia adalah sebuah filosofi yang akan menjadi fondasi dan karakter sepak bola Indonesia, baik untuk pembinaan usia dini sampai profesional dari segi individu maupun tim.



Program kursus pelatih yang disiapkan untuk tahun 2018, yakni satu kali untuk A Pro AFC, satu kali A AFC, dua kali B AFC, dan 30 kali C AFC. Data PSSI saat ini terdapat 353 pelatih nasional yang sudah berlisensi AFC. (pssi.org)



Berikut 24 Peserta Kursus AFC C di Sawangan 5-17 Februari 2018:



1. Ferri Rotinsulu, Porprov Sumsel

2. M Nasuha, Banten

3. Apridiawan, Bhayangkara FC U-19

4. Ridho Bahtra, Persepar Pariaman

5. Herlan Zulfikar, Pelita Jaya

6. Arizona Hamadi, Persikota Tidore

7. Gilang Ramadhan, PS Taruna Persada

8. Dwi Joko P, Persiharjo

9. Cecep Djumhana, Kabomania

10. Ixsan Fajar Pranoto, Gama FC

11. Jordie Kartika A, Persibo

12. FX Yanuar Wahyu, Malang

13. Iswadi, Betawi FC

14. Taufik Kasrun, Persela

15. Gatot Prasetyo, Bandung

16. Dwi Karyawanto, Persema

17. M Andik Ardiansyah, Gresik United

18. Rudi Haryono, SSB Macan Putih

19. Ari Supriarso, Bhayangkara FC

20. Duani Pasatria, Akademi WCP

21. Alfaro Gonzales Cristian,Arema FC

22. David Alberth Tutuarima, Jakarta

23. Yunus Muchtar, Jawa Barat

24. Nasrul Koto, Jawa Tengah









(KRS)