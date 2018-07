Bobotoh Masuk Lapangan, Ini Tanggapan Pelatih Persib

Bantul: Suporter Persib Bandung, Bobotoh, melompat pagar tribun dan masuk lapangan Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Senin, 30 Juli 2018. Peristiwa itu terjadi setelah Persib menang dramatis 3-2 atas tuan rumah PS Tira dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2018.



Tiga gol Persib dicetak Patrick Wanggai (menit 45+1 dan '83) dan Jonathan Bauman (penalti '90+6). Sementara, dua gol PS Tira dicetak dari gol bunuh diri kiper Persib M. Natsir ('42) dan Manahati Lestusen (penalti '89).

Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez sempat melakukan protes keras atas keputusan wasit pada babak kedua. Bahkan, Gomez sempat berlari dan mendekati hakim garis untuk melakukan protes.



Namun, ekspresi Gomez berubah ketika timnya mendapat hadiah penalti usai Victor Igbonefo terjatuh di kotak penalti PS Tira pada tambahan waktu babak kedua. Penalti itu diselesaikan Jonathan Bauman dengan sempurna di akhir laga. Usai gol itu, puluhan Bobotoh langsung masuk melompat tribun dan masuk lapangan.



"Mereka (suporter) masuk (lapangan) karena tim kami menang. Senang tim menang. Mereka sangat senang dengan permainan kami," kata Gomez usai pertandingan.



Masuknya bobotoh ke lapangan itu membuat pertandingan dihentikan beberapa saat. Meskipun, sudah masuk menit tambahan di babak kedua.



Selain itu, salah seorang pemain PS Tira sempat terlibat keributan dengan suporter di pinggir lapangan. Sementara itu, di tribun VVIP, sempat terjadi bersitegang seorang pemain PS Tira yang tak bermain dengan suporter di tribun. Hal ini membuat Persib bisa terancam sanksi.



"Saya tidak tahu. Maybe yes, maybe no," ujar Mario Gomez.



Ia mengaku tetap senang dengan kemenangan timnya. "Saya senang bisa menyelesaikan dengan kemenangan," ungkapnya.



(FIR)