Kalah, Nil Maizar Keluhkan Fisik Pemain PS Tira

Bantul: Pelatih PS Tira Nil Maizar mengaku kecewa timnya ditumbangkan PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Rabu 19 September 2018 malam. Di laga pekan ke 22 Liga 1 Indonesia 2018 ini, tuan rumah PS Tira kalah 1-2 dari PSM.



PS Tira unggul lebih dulu pada menit 45. Gol diciptakan striker Aleksandar Rakic lewat eksekusi penalti usai Ahmad Nufiandani dilanggar pemain belakang PSM. Sementara dua gol balasan PSM dicetak Wiljan pada menit 70 dan Ferdinand Sinaga (83).

"Hasil pertandingan malam ini kurang bagus, kami kalah. Padahal kami sempat unggul lebih dulu," kata Nil seusai pertandingan.



Baca juga: Setelah Ada Kesepakatan, Persib Vs Persija Batal Diundur



Ia mengatakan timnya bermain cukup bagus pada babak pertama. Tak hanya mengimbangi PSM, PS Tira mampu memberikan tekanan kepada tim tamu. Setidaknya hal itu dibuktikan dengan terciptanya gol Rakic.



Namun, Nil Maizar kecewa di babak kedua. Ia merasa kondisi pemainnya menurun. Bahkan, konsentrasi di lapangan buruk.



"Gol kedua tim lawan karena ada miskomunikasi. Itu gol yang tidak bagus. Teguh (kiper pengganti) dan pemain belakang harus komunikasi dengan baik. Gol harusnya tidak terjadi," kata dia.



Baca juga: Panpel Ingin Persib vs Persija Mundur, Ini Jawaban PT LIB



Pemain asing PS Tira, Radanfah Abu Bakr mengatakan hasil pertandingan sangat mengecewakan bagi para pemain. Ia mengatakan ini tak bersahabat bagi pemain The Young Warriors.



"Kami harus berbenah. Semoga pertandingan berikutnya insya Allah akan lebih baik lagi," ujarnya.



Dengan kekalahan itu, PS Tira tertahan di posisi 16 atau berada di zona degradasi. Kekalahan sekaligus memutus tren positif PS Tira pada dua pertandingan sebelumnya.



Video: Man City Berburu Start Sempurna Tanpa Aguero







(RIZ)