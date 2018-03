Persebaya Petik Kemenangan, Borneo Ditahan Sriwijaya

Surabaya: Persebaya Suarabaya berhasil memetik kemenangan tipis pada pekan pertama Liga 1 2018, Minggu 25 Maret malam WIB. Sementara itu, Borneo FC ditahan sang tamu, Sriwijaya FC tanpa gol.



Persebaya yang bertindak sebagai tuan rumah dan didukung ribuan Bonek yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo, menekan Perseru sejak awal. Mereka tidak membiarkan lawan berkembang.

Namun, mereka yang memiliki banyak peluang melalui Rishadi Fauzi, Oktafianus, dan Irfan Jaya gagal menceploskan bola ke dalam gawang Perseru. Semua bermasalah dengan sentuhan akhir.



Masuknya Ferinando Pahabol pada babak kedua membuat lini serang semakin tajam. Ricky Kayame yang menggantikan Rishadi juga mampu lini pertahanan Perseru kocar kacir.



Gol yang ditunggu akhirnya baru tercipta pada menit ke-70. Robertino Pugliara melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Dengan mudah dia menendang bola yang mengoyak gawang Annas. Skor berubah menjadi 1-0.



Gol dari Robertino membuat Perseru terpaksa keluar menyerang. Mereka mulai berani menekan Bajul Ijo, sementara Persebaya mulai menerapkan permainan menunggu.



Justru Persebaya yang punya peluang lagi pada akhir laga. Tendangan Ricky Kayame ditepis kiper Perseru, bola liar jatuh di kaki Pahabol, sayang tendangannya melenceng tipis. Skor 1-0 bertahan sampai laga usai.



Sementara itu, dari laga di Stadion Segiri, Samarinda yang mempertemukan Borneo FC vs Sriwjaya FC tidak tercipta gol. Akan tetapi, di luar dugaan, Laskar Wong Kito yang bertindak sebagai tim tamu berhasil menguasai laga, terlihat dari penguasaan bola tim asuhan Rahmad Darmawan yang mencapai 60 persen.



Hasil ini menjadi hasil imbang ketiga pada pekan pertama Liga 1 2018. Sebelumnya, Arema vs Mitra Kukar dan Bhayangkara FC vs Persija juga tidak melahirkan pemenang.









(KRS)