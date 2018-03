Liga 1 Kick-off 23 Maret, Dibuka dengan Laga Bhayangkara vs Persija

Jakarta: PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi telah menetapkan Jumat 23 Maret 2018 sebagai jadwal kick off atau dimulainya Liga 1 Indonesia 2018. Sementara itu, pertengahan Desember menjadi jadwal penutup kompetisi.



Pernyataan itu dilontarkan oleh Direktur PT LIB, Berlinton Siahaan usai melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dia juga mengatakan laga pembuka nanti akan mempertemukan juara Liga 1 musim lalu, Bhayangkara FC melawan jawara Piala Presiden 2018, Persija Jakarta. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Kick off untuk Liga 1 akan dilaksanakan pada 23 Maret 2018. Rencana pembukaan itu di Gelora Bung Karno. Kami akan mempertemukan pemenang tahun lalu (Bhayangkara FC) lawannya pemenang Piala Presiden tahun ini (Persija Jakarta)," ujar Berlinton Siahaan, Direktur Utama PT LIB.



Seiring dengan adanya beberapa event besar dan kick off yang dianggap molor, maka PT LIB akan memperpendek durasi pekan dalam semusim, yang seharusnya 34 pekan dipersempit menjadi 29 pekan.



"Argumentasi kami memilih jadwal kick off dan berakhir pada pertengahan Desember adalah mempertimbangkan event besar seperti Pilkada, Asian Games, dan libur Idul Fitri. Ada beberapa perubahan di jadwal maupun di jumlah pertandingan, akan lebih banyak dibandingkan dari musim lalu. Berarti ada sembilan pekan padat yang akan dijalani oleh klub-klub," terangnya.



PT LIB juga meyakinkan semua keputusan yang diambil pada RUPS ini telah diterima dengan baik oleh klub-klub. Baik dari Liga 1, Liga 2, maupun Liga U-19. Serta perwakilan dari PSSI, Joko Driyono yang merupakan Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI yang juga datang pada RUPS tersebut.



Peserta Liga Indonesia 2018:

Liga 1: 18 Klub

Liga 2: 24 klub (wilayah barat dan timur)

Liga U-19: 18 klub





