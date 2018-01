Kelantan FA Imbangi Persija Jakarta di Babak Pertama

Kelantan: Laga Persija Jakarta kontra Kelantan FA di turnamen segitiga bertajuk Boost SportsFix Super Cup Malaysia untuk sementara masih berkedudukan 0-0. Percobaan tendangan jarak jauh mewarnai laga di sepanjang babak pertama.



Bermain tanpa Ismed Sofyan, pelatih kepala Stefano Cugurra Teco mengandalkan Dany Saputra di pos bek kanan. Maman Abdurrahman dan Jaimerson Xavier diduetkan di posisi bek tengah, sementara rekrutan anyar Marko Kabiay menempati posisi idaman Rezaldi Hehanusa, yakni bek kiri.

Marko Simic tetap menjadi andalan di lini depan. Ia disokong dua pemain lincah, Riko Simanjuntak dan Novri Setiawan, serta Ramdani Lestaluhu yang siap membuka pertahanan Kelantan FA.



Peluang pertama dihadirkan eks Persib Bandung, Ferdinand Sinaga menit 5. Lewat tendangan bebas, upayanya masih menyamping di sisi kiri kiper Daryono.



Beberapa menit kemudian, tepatnya menit tujuh, peluang Persija lewat tendangan bebas yang dikirim Arthur Bonai ke kotak penalti. Sayang, tak ada yang mampu menjangkau.



Semenit berselang giliran tendangan bebas jarak jauh Jaimerson masih tepat dipelukan kiper Kelantan. Bek asal Brasil itu sudah mencetak satu gol di laga perdana kontra Ratchaburi FC.



Sepuluh menit pertama, peluang-peluang yang tercipta didominasi oleh tendangan-tendangan jarak jauh. Kedua kesebelasan acap kali gagal menembus rapatnya pertahanan masing-masing lawannya.



Menit 21, peluang kembali dihadirkan tuan rumah lewat Do Dong-hyun, tapi lagi-lagi tendangan bebasnya melebar tipis di kanan gawang Daryono.



Memasuki 20 menit jelang babak pertama usai, pertandingan berjalan dengan tempo sedang, namun banyak pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut membuat le bih banyak peluang yang tercipta melalu set piece.



Dua peluang beruntun yang didapatkan Simic, masing-masing menit 34 dan 37 juga belum mampu menembus gawang kiper Kelantan sekaligus timnas Malaysia, Fahmi.



Hingga babak pertama usai, skor tak berubah masih tanpa gol.



Persija: Daryono; Dany Saputra, Maman Abdurrahman (C), Jaimerson Xavier, Marko Kabiay; Septinus Alua, Asri Akbar, Ramdani Lestaluhu; Novri Setiawan, Riko Simanjuntak, Marko Simic



Kelantan FA: Khairul Fahmi; Nik Mohd Shahrul, Amiridzwan Taj, Cassio Francisco, Mohammad Azwan; Do Dong Hyun, Mohd Badhri, Margaro Lima, Mohd Nor Farhan; Ferdinand Sinaga, Fakhrul Zaman



(ACF)