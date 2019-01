Jadwal Siaran Langsung Persija vs 757 Kepri

Jakarta: Persija Jakarta akan menghadapi 757 Kepri Jaya pada leg pertama babak 32 besar Piala Indonesia di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 23 Januari. Laga nanti bakal menjadi debut pelatih Ivan Kolev bersama Macan Kemayoran.



Ini menjadi laga resmi pertama bagi Persija pada 2019. Tim asal Ibu Kota ini juga menggaet sejumlah pemain baru.

Sejauh ini, Persija sudah mendatangkan empat pemain baru untuk megarungi musim 2019. Mereka adalah Ryuji Utomo, Tony Sucipto, Jakhongir Abdumuminov, Bruno Matos, dan Vinicius Lopes Laurindo.



Menghadapi 757 Kepri Jaya bakal menjadi pembuktian awal bagi Kolev. Kolev juga tak sabar untuk menjalani laga debutnya di depan The Jakmania.



"Pertama kali di Persija saya pikir suporter Persija selalu suka,"ujarnya.



Berikut Jadwal leg pertama 32 besar Piala Indoensia:



Leg 1



Rabu, 23 Januari

15.00 WIB, Persija vs Kepri 757 Jaya (Live RCTI- Streming)



Leg 2



Kamis, 31 Januari 2019

15.00 WIB, Kepri 757 Jaya vs Persija



Video: Skuat Bertabur Bintang Madura United







(ASM)