Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF U-19

Jakarta: Timnas Indonesia U-19 akan mengikuti kompetisi Piala AFF U-19 mulai 1-14 Juli 2018 mendatang. Tergabung di Grup A, Saddil Ramdani dan kawan-kawan akan mengahadapi Laos, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam.



Semua babak penyisihan grup A dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan Grup B dipertandingkan di Stadion Joko Samudro, Gresik.

Timnas U-19 sudah mendarat di Sidoarjo sejak hari Kamis 28 Juni kemarin. Sebelumnya, anak asuh Indra Sjafri menjalani training centre (TC) di Yogyakarta.



Selama di Yogyakarta, mereka melakoni satu pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bantul. Pada laga tersebut, kemenangan berhasil diraih timnas U-19 dengan skor 3-1.



Itu menjadi bekal bagus karena pada dua laga uji coba sebelumnya, mereka tumbang dua kali. Di Solo, timnas U-19 kalah 0-3, diikuti kekalahan 0-2 dari PSS Sleman.



Berikut jadwal timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2018:



Penyisihan Grup A



Indonesia vs Laos

1 Juli, 19.00 WIB

(Stadion Gelora Delta)



Indonesia vs Singapura

3 Juli, 19.00 WIB

(Stadion Gelora Delta)



Filipina vs Indonesia

5 Juli, 19.00 WIB

(Stadion Gelora Delta)



Indonesia vs Vietnam

7 Juli, 19.00 WIB

(Stadion Gelora Delta)



Thailand vs Indonesia

9 Juli, 19.00 WIB

(Stadion Gelora Delta)



Untuk partai semifinal, Stadion Gelora Delta kembali dipilih sebagai venue. Semifinal 1 dilangsungkan pada 12 Juli, dan semifinal 2 sehari setelahnya.



Perebutan juara ketiga dilaksanakan pada 14 Juli. Sementara itu, partai puncak akan dihelat 15 Juli 2018 yang juga digelar di Stadion Gelora Delta.



(FIR)