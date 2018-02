Ismed: Juara Piala Presiden Mengobati Rasa Rindu Persija akan Gelar

Jakarta: Kapten Persija Jakarta, Ismed Sofyan mengaku sangat bangga Macan Kemayoran menjadi juara Piala Presiden 2018. Ia menilai, kemenangan ini seolah mengobati sedikit rasa rindu dengan gelar. Pasalnya gelar prestisius yang terakhir kali diraih Persija adalah Liga Indonesia musim 2001.



"Bersyukur bisa menang, ini tidak lepas dari kerja keras dari semua pemain. Saya sudah 16 tahun di Persija dan sekarang bisa menambah koleksi trofi juara," kata Ismed.

Selain Persija, menurut Ismed kerinduan akan gelar juara juga sangat dinantikan pendukung setia Persija yaitu Jakmania.

"The Jakmania juga sudah lama menunggu Persija untuk menjadi juara, sekarang sedikit terobati dengan gelar juara di turnamen pramusim," tutur Ismed Sofyan.Di kesempatan yang sama pelatih Persija, Stefano Cugurra alias Teco, mengatakan kalau keberhasilan menjadi juara ini berkat kerja keras semua komponen tim. Tidak terkecuali juga dukungan penuh dari The Jakmania."Kami semua bekerja sebagai satu kesatuan dan itu membuahkan hasil yang bagus. Hari ini kami bisa mengangkat piala buat The Jakmania. Mereka datang dengan penuh perjuangan, menyesaki stadion. Bagus, bagus sekali. Terima kasih buat semua," kata Teco. (Liga Indonesia)(REN)