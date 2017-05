Panpel Madura United Cetak 8 Ribu Tiket Saat Menjamu PS TNI

Metrotvnews.com, Pamekasan: Laga antara Madura United versus PS TNI pada pekan ketujuh Liga 1 akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat 19 Mei pukul 18.30 WIB. Pemindahan venue lapangan dilakukan karena Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan masih tahap perawatan.



Laskar Sape Kerrab baru pertama kali menggunakan SGB sejak Liga 1 bergulir. Sehingga, panpel pertandingan mencetak tiket tidak lebih dari 10 ribu lembar. SGB lokasinya berada di ujung barat pulau Madura, sementara suporter Madura United menyebar hingga ujung timur Sumenep.



Ketua Panpel Mohammad Alwi mengatakan, pihaknya mencetak 8 ribu lembar tiket dengan harga Rp30 ribu untuk tiket ekonomi, dan Rp50 ribu untuk tiket VIP. "Sementara kursi VVIP dikhususkan kepada undangan, pihak sponsorship dan keluarga pemain serta untuk tribun media," ujar Alwi.



Yang menarik, tiket VIP dijual murah hanya Rp50 ribu. Padahal, panpel Madura United biasanya mematok harga kisaran Rp80-100 ribu. Mungkin pertimbangannya jumlah penonton yang berada di kursi VIP selama ini jarang penuh.Pada laga kali ini, Alwi juga menyebut suporter PS TNI dipastikan akan datang. Panpel menetapkan tribun sebelah barat sisi kanan VIP untuk lokasi suporter The Army seperti yang diberlakukan kepada suporter tamu lainnya.Marketing Officer Madura United, Yakin menegaskan meski suporter PS TNI didominasi tentara, tapi tetap diwajibkan membeli tiket. Siapapun yang akan memasuki stadion harus menunjukkan tiket atau tanda pengenal khusus yang ditetapkan panitia. "No tiket no game," tegasnya.(ASM)