Dukungan The Jakmania untuk Palestina Berbuah Manis

Metrotvnews.com, Bekasi: The Jakmania tidak hanya fanatik memberi dukungan kepada tim kesayangannya, Persija Jakarta. Akan tetapi, mereka juga peka terhadap insiden kemanusiaan yang menimpa Palestina.



Aksi peduli Palestina itu disisipkan The Jakmania ketika mendukung Persija kontra Bhayangkara FC di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Sabtu 29 Juli. Saat itu, mereka membentangkan bendera raksasa serta melakukan koreografi yang berkaitan dengan Palestina.

The Jakmania Peduli Palestina pic.twitter.com/RoLb4GWNPJ — Kautsar Zamrocknight (@Zamronice) July 29, 2017

Setidaknya, terdapat empat bendera Palestina yang dibentangkan The Jakmania sejak laga dimulai. Salah satu bendera tersebut bahkan berukuran raksasa dan diedarkan secara estafet untuk membentuk gerakan turun naik di tribun.Ketika laga memasuki babak kedua, para The Jakmania mempercantik dukungannya dengan membuat koreografi bendera palestina yang bersanding dengan bendera Indonesia. Aksi koreografi itu berlangsung sekitar 15 menit.Dukungan The Jakmania untuk negara yang sedang berperang dengan Israel itu tampaknya berbuah positif untuk permainan Persija. Pasalnya, Macan Kemayoran berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis, 1-0.Gol kemenangan Persija dicetak oleh marquee playee Bruno da Silva Lopes menjelang laga berakhir atau tepatnya ketika injury time babak kedua bergulir semenit. Gol itu dicetak Bruno dengan sundulan setelah menerima assist sepakan pojok Rezaldi Hehanusa.(FIR)