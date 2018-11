10 Pemain Persib Atasi Perlawanan Bhayangkara

Jakarta: Bhayangkara FC harus menanggung malu setelah ditumbangkan 10 pemain Persib Bandung dengan skor 1-2 di kandang sendiri, Stadion PTIK, Sabtu (3/11), sore tadi. Gol-gol Ezechiel N'Douassel dan Jonathan Bauman hanya mampu dibalas Herman Dzumafo.



Kedua tim memulai laga dengan tempo cepat. Tapi Persib menjadi tim pertama yang membuka skor pada laga ini ketika laga baru berjalan lima menit.

Ezechiel N'Douassel menanduk bola kiriman sepak pojok Supardi tanpa bisa dihalau kiper Bhayangkara, Wahyu Tri Nugroho. Skor 1-0 untuk keunggulan Persib.



Tertinggal, Bhayangkara semakin bermain menekan. Alhasil peluang didapat di menit ke-12. Tapi sayang sepakan Adam Alis masih dapat diamankan kiper Persib, I Made Wirawan.



Petaka menimpa Bhayangkara di menit ke-17. Maung Bandung sukses menggandakan keunggulan setelah Jonathan Bauman menyelesaikan umpan silang Ezechiel.



Tertinggal dua gol, The Guardians semakin menekan pertahanan Persib. Tapi hingga turun minum, skor 2-0 tetap bertahan.



Bhayangkara langsung tancap gas ketika wasit meniupkan peluit babak kedua. Tekanan pasukan Simon McMenemy membuat gelandang Persib, Oh In Kyun, menerima kartu kuning kedua di menit 52.



Unggul jumlah pemain membuat Bhayangkara semakin leluasa memegang bola. Namun, Persib menampilkan skema bertahan yang tidak mampu ditembus Bhayangkara.



Pertahanan anak-anak asuh Mario Gomez runtuh di menit 88. Herman Dzumafo memanfaatkan kemelut di depan gawang Persib untuk memperkecil ketinggalan.



Di sisa waktu yang ada, Bhayangkara tetap menekan. Tapi, pertahanan berlapis Persib mampu mempertahankan skor 2-1.



Kemenangan ini membuat Persib menempel pemuncak klasemen, PSM Makassar, dengan koleksi 49 angka dari 29 laga. Sementara Bhayangkara masih tertahan di peringkat lima dengan koleksi 43 angka dari 29 laga.



Bhayangkara FC (4-4-2): Wahyu Tri Nugroho; Sani Rizki Fauzi, Vladimir Vujovic, Nurhidayat, Dany Saputra; Adam Alis, Alsan Putra Sanda, Paulo Sergio, Wahyu Subo Seto; Herman Dzumafo, Jajang Mulyana.



Persib Bandung (4-4-2): I Made Wirawan; Tony Sucipto, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Ardi Idrus; Supardi, Oh Inkyun, Hariono, Ghozali Siregar; Ezechiel N'Douassel, Jonatan Bauman



