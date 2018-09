Serang Wasit, Pemain Persiwa Dihukum Seumur Hidup

Jakarta: Komite Disiplin PSSI telah melakukan sidang terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kancah sepak bola tanah air. Sidang tersebut digelar Sabtu 22 September.



Laga Persegres Gresik United melawan Persiwa Wamena menjadi sorotan pada sidang Komdis tersebut. Pertandingan Liga 2 yang berlangsung pada Minggu 15 September lalu, paling banyak menghadirkan pelanggaran.

Sebanyak tujuh pemain dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap wasit. Hukuman terparah menimpa Aldo Claudio yang terbukti telah mendorong, memukul, dan menendang wasit.



Atas perbuatannya, Aldo dilarang beraktivitas sepak bola di lingkungan PSSI seumur hidup. Sementara enam pemain Persiwa lainnya rata-rata dihukum 12 bulan beraktivitas di lingkungan PSSI.



Tak hanya para pemain, Persiwa yang pada laga melawan Persegres kalah 1-2 juga harus membayar denda. Klub asal Papua itu harus membayar denda sebesar Rp50 juta.



Di kompetisi Liga 1 Indonesia, beberapa klub besar juga terjerat sanksi dari PSSI. Mereka adalah Persebaya Surabaya dan Persib Bandung.



Persebaya mendapatkan denda sebesar Rp70 juta. Sanksi tersebut diberikan saat Bajul Ijo menjamu PS Tira. Ketika itu terdapat suporter yang menyalakan flare dan pelemparan saat pertandingan.



Sedangkan Persib Bandung juga mendapat sanksi sebesar Rp50 juta, karena gagal menghalangi suporternya melakukan pelemparan botol ketika laga Maung Bandung kontra Arema pada 13 September.



Berikut Hasil Sidang Komite Disiplin, 22 September 2018

1. Pemain Persib Bandung – Patrich Wanggai

- Nama kompetisi: Liga 1 2018

- Pertandingan: Mitra Kukar vs Persib Bandung

- Tanggal kejadian: 10 Agustus 2018

- Jenis pelanggaran: Menginjak Pemain Mitra Kukar

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 3 (tiga) kali dan denda Rp. 10.000.000



2. Blitar United

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Blitar United vs Persiba Balikpapan

- Tanggal kejadian: 4 September 2018

- Jenis pelanggaran: 5 (lima) Kartu Kuning dalam satu pertandingan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000



3. Pemain PSBS Biak

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak

- Tanggal kejadian: 5 September 2018

- Jenis pelanggaran: Tindakan tidak sportif

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) kali dan denda Rp. 10.000.000



4. Persiwa Wamena

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persiwa Wamena vs PS. Mojokerto Putra

- Tanggal kejadian: 10 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan ke arah bench PS. Mojokerto Putra

- Hukuman: Sanksi Denda Rp. 25.000.000,-



5. PS. TIRA

- Nama kompetisi: Liga 1 2018

- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs PS. TIRA

- Tanggal kejadian: 11 September 2018

- Jenis pelanggaran: 5 (lima) Kartu Kuning dalam satu pertandingan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000



6. Persebaya Surabaya

- Nama kompetisi: Liga 1 2018

- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs PS. TIRA

- Tanggal kejadian: 11 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyalakan flare dan pelemparan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 70.000.000



7. Persib Bandung

- Nama kompetisi: Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Arema FC

- Tanggal kejadian: 13 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan Botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000



8. Panitia Pelaksana Pertandingan Persib Bandung

- Nama kompetisi: Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Arema FC

- Tanggal kejadian: 13 September 2018

- Jenis pelanggaran: Seseorang tidak teridentifikasi masuk ruang ganti wasit

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000



9. Pemain PSPS Riau – Sdr. Fadau

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: PSPS Riau vs Persik Kendal

- Tanggal kejadian: 14 September 2018

- Jenis pelanggaran: Memukul wajah penjaga gawang Persik Kendal

- Hukuman: Sanksi larangan bermain 4 kali dan denda Rp. 10.000.000



10. Pemain Persik Kendal – Sdr. Rizki Kurniawan

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: PSPS Riau vs Persik Kendal

- Tanggal kejadian: 14 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyerang pemain PSPS Riau dengan cara melompat dan menendang

- Hukuman: Sanksi larangan bermain 4 kali dan denda Rp. 10.000.000



11. Panitia Pelaksana Pertandingan PSPS Riau

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: PSPS Riau vs Persik Kendal

- Tanggal kejadian: 14 September 2018

- Jenis pelanggaran: Suporter PSPS Riau masuk ke dalam lapangan melakukan pelemparan sehingga pertandingan terhenti

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000



12. Pemain Persiwa Wamena – Sdr. Aldo Claudio

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Mendorong, Memukul dan menendang wasit

- Hukuman: Sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI seumur hidup



13. Pemain Persiwa Wamena – Sdr. Abdul Haris Tuakia

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Memukul dan menendang wasit

- Hukuman: Sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI selama 12 bulan



14. Pemain Persiwa Wamena – Sdr. Andreas C. Ado

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang wasit

- Hukuman: Sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI selama 12 bulan



15. Pemain Persiwa Wamena – Sdr. Darus Ruspandi

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang wasit

- Hukuman: Sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI selama 12 bulan



16. Pemain Persiwa Wamena – Sdr. Adek Edo Kurnia C

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang wasit

- Hukuman: Sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI selama 12 bulan



17. Pemain Persiwa Wamena, Hobert Robert E.

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang wasit

- Hukuman: Sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI selama 6 bulan



18. Pemain Persiwa Wamena, Riyan Ardiansyah

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyikut asisten wasit

- Hukuman: Sanksi larangan beraktifitas sepakbola di lingkungan PSSI selama 6 bulan



19. Persiwa Wamena

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persegres Gresik United vs Persiwa Wamena

- Tanggal kejadian: 15 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pemain Persiwa Wamena secara bersama-sama menganiaya wasit.

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000,-



