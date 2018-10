Ryuji Utomo Serahkan Donasi untuk Almarhum Haringga

Jakarta: Pesepak bola Ryuji Utomo mendonasikan uang bantuan untuk keluarga almarhum Haringga Sirila. Donasi tersebut disalurkan melalui ketua umum The Jakmania, Ferry Indrasjarif, Kamis 4 September 2018.



Kabar duka yang menimpa Haringga sampai di telinga Ryuji. Sebagai bentuk bela sungkawa, pemain klub Thailand, PTT Rayong itu kemudian melelang seragam timnas Indonesia yang ia kenakan di ajang SEA Games 2017 silam.

Lelang tersebut dilakukan tanggal 24 September lalu. Dalam keterangannya, harga awal yang ditetapkan adalah senilai Rp1,5 juta. Namun, ada yang membeli dengan harga Rp7,5 juta.



Klik: Pemerintah tak Campuri Sanksi Persib



"Alhamdulillah, charity #cintauntukharingga telah berakhir dan jersey match-worn Timnas Indonesia Sea Games 2017 yang telah ditandatangani Ryuji Utomo dimenangkan oleh @prismahadiandry dengan last bid sebesar Rp.7.500.000,-," bunyi pernyataan di akun instagram @ryujiutomo.



Tak cuma melakukan lelang, Ryuji juga ingin kejadian yang menimpa Haringga tak terulang kembali. Eks pemain Persija itu pun berharap uang yang dihasilkan dari lelang tersebut bisa membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.



Uang hasil lelang itu kemudian disalurkan kepada keluarga almarhum Haringga melalui Ferry Indrasjarif. Pria yang akrab disapa Bung Ferry itu merupakan ketua umum The Jakmania.



"Alhamdulillah, hasil dari lelang jersey dan bantuan dari teman teman melalui @kitabisacom sudah gue serahkan ke Bung Ferry selaku ketua dari The Jakmania yang nantinya akan langsung diberikan kepada keluarga almarhum," kata Ryuji.



"Semoga dapat membantu meringankan beban keluarga almarhum. Terima kasih untuk semua teman teman yang sudah berpartisipasi semoga Tuhan membalas kebaikan teman teman semua," pungkasnya.



Video: Suporter Bola di Indramayu Gelar Deklarasi Damai







(ACF)