Janji Marriano usai Gabung PS Tira

Yogyakarta: Pemain asal Argentina Marriano Berriex resmi berkostum PS Tira. Eks pemain Independiente ini resmi dikontrak PS Tira pada Jumat 9 Maret.



Datang dari benua Amerika, pesepakbola di posisi bek ini merasa cukup lelah menempuh perjalanan jauh. Namun, Mariano merasa semakin baik dengan sambutan di Indonesia.

"Mereka sangat ramah dan welcome sama saya," kata dia lewat keterangan tertulis dari manajemen PS Tira, Sabtu (10/3/2018).



Baca: Statistik Mentereng Rashford, Pahlawan Kemenangan MU atas Liverpool



Di PS Tira, Mariano akan bermain bersama para pesepakbola muda. Meski demikian, pesepakbola berusia 28 tahun ini menganggap rekan-rekannya memiliki kualitas yang mumpuni.



"Di sini banyak pemain muda yang saya lihat mereka mempunyai kualitas yang bagus sekali. Membuat saya tambah bersemangat," ujarnya.



Baca: Menpora Imam Nahrawi Mendukung Digelarnya LIPEG 2018



Baru pertama bermain di Indonesia, pemain berpostur 180 sentimeter ini merasa butuh waktu adaptasi. Ia berjanji akan bekerja keras agar bisa memberikan hasil maksimal untuk tim berjuluk The Young Warrior ini.



"Tentu jika semua sudah memahami permainan masing-masing, saya yakin PS Tira bisa meraih hasil yang bagus dikompetisi nanti. Saya akan bekerja keras untuk itu," tutupnya.





Video: Bhayangkara FC vs Persija Jadi Laga Pembuka Liga 1 2018









(PAT)