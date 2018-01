Laga El Clasico Persib vs PSMS Hasilkan Pendapatan Rp1,7 Miliar

Bandung: Panitia pelaksana (Panpel) Persib Bandung meraih pemasukan tinggi dalam dua pertandingan Grup A Piala Presiden 2018. Pendapatan terbanyak masuk dari penjualan tiket, termasuk laga El Clasico kontra PSMS yang menyedot perhatian.



Bila pada pembukaan Piala Presiden 2018, Selasa pekan lalu, panpel mendapat sekitar Rp 1,3 miliar, kali ini dalam laga kedua pada Minggu 21 Januari malam WIB, Persib menerima pemasukan sekitar Rp 1,7 miliar.

Pendapatan sebanyak itu lantaran tiket yang disediakan panpel ludes terjual untuk pertandingan Sriwijaya FC (SFC) vs PSM dan laga PSMS vs Persib. Panpel menyediakan tiket sebanyak 32.500 lembar untuk dua pertandingan itu.



Laga El Clasico PSMS vs Persib tidak bisa dibantah telah menjadi magnet tersendiri buat penonton. Terbukti pertandingan juga berlangsung ketat. Puluhan ribu bobotoh terus menyanyikan yel-yel untuk meneror pemain PSMS.



Namun, pada akhirnya justru PSMS yang berhasil memenangi pertandingan. Tim Ayam Kinantan yang dilatih mantan pelatih Persib, Djadjang Nurdjaman, menang dengan skor tegas 2-0, lewat gol Frets Butuan dan Antoni Putro Nugroho.



Sementara melimpahnya penonton juga memberi rezeki buat para pedagang, baik di dalam maupun di luar Stadion GBLA. Sejak siang mereka sudah menggelar dagangan dan rata-rata ludes untuk yang berjualan makanan.



Bergemuruhnya stadion dan berputarnya roda ekonomi di sekitar Stadion GBLA, masih akan berlanjut lagi. Itu karena masih ada pertandingan terakhir di Grup A yang akan berlangsung pada Jumat 26 Januari 2018. (liga-indonesia.id)









