Pelatih PSM Sebut Operator Liga tak Adil

Bantul: Pelatih PSM Makassar Robert Rene Albert marah ke operator liga, meskipun timnya menang atas tuan rumah PS Tira di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Rabu 19 September 2018. Ia merasa timnya memperoleh perlakuan tak adil di laga yang berkesudahan 1-2 untuk PSM itu.



Saat melawan PS Tira, dua gol PSM dicetak Wiljan Pluim pada menit 70 dan sundulan Ferdinand Sinaga (83). Sedangkan gol PS Tira dicetak Aleksandar Rakic di pengujung babak pertama.

"Saya tak mau banyak komentar soal pertandingan. Semua pemain sudah kerja keras dan jujur di lapangan," kata Rene Albert selepas pertandingan.



Ia mengatakan, kemarahan pertama soal PSM yang tak diizinkan menggelar latihan di Stadion Sultan Agung sehari sebelum melawan PS Tira. Mestinya, kata dia, tim tamu bebas menentukan jadwal menggelar latihan di kandang tim tuan rumah.



Kemarahan Rene Albert berikutnya adalah larangan mengikutsertakan kiper Imam Arif Fadillah. Ia merasa, kiper pinjaman dari Persib Bandung itu sudah tidak menjalani sanksi.



"Saya menjadi pelatih paling marah, kecewa dan bingung. Saat ditanya sampai di stadion ditanya pemain, kita ditolak mendaftarkan pemain kita (Imam). Kita hanya punya satu penjaga gawang (saat melawan PS Tira)," kata dia.



Ia mengatakan sudah mencoba minta penjelasan ke manajemen PSM. Menurutnya, Imam hanya dilarang ikut dua laga. Rene Albert merasa aneh karena tiba-tiba Imam mendapat tambahan hukuman.



"Tiba-tiba dia (Imam) ada tambahan hukuman ekstra. Saya cek, bahwa kita tak pernah ada bukti tertulis (soal hukuman kepada Imam) yang ditujukan ke kantor (PSM) berkaitan dengan itu. Sampai sekarang surat tak ada," katanya.



Dengan situasi itu, PSM hanya menyertakan kiper Ricky Mokodompit untuk menjaga gawang, tanpa pengganti. Ia juga mengatakan, para pemainnya juga bingung dengan situasi itu.



"Kalian bisa bayangkan kondisi pikiran pemain bingung. Kenapa mereka orang-orang melakukan ini ke PSM," katanya.



