PS TNI Akhiri Fase Grup C dengan Kemenangan

Surabaya: PS TNI mengakhiri fase grup C dengan meraih kemenangan. Hasil positif tersebut bisa didapat usai mereka berhasil mengalahkan Perseru Serui dengan skor 4-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 28 Januari.



Hasil apapun yang didapat pada laga tersebut sebetulnya tidak memberikan keuntungan bagi kedua tim. Mengingat, PS TNI dan Perseru sudah dipastikan tersingkir dari penyisihan grup karena tidak bisa mengejar posisi dua tim teratas, Persebaya Surabaya dan Madura United.

Meski demikian, kedua tim tetap menunjukkan permainan menyerang pada laga tersebut. Tercatat, kedua tim mencatatkan jumlah tembakan on target yang sama, yakni sebanyak tujuh tembakan.



Namun, Perseru sukses membuat gawang PS TNI kebobolan terlebih dahulu. Pada menit kedua, Silvio Escobar sukses membobol gawang PS TNI lewat tendangan bebas yang mengarah ke sudut kiri gawang.



PS TNI mencoba bangkit. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit kesembilan lewat gol penalti Manahati Lestusen.



Kesempatan penalti didapat PS TNI setelah bek Perseru Atanya Geldiyev kedapatan melakukan handball di dalam kotak penalti. Manahati yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik usai tembakan kerasnya yang mengarah ke kiri atas gawang tidak dapat ditangkap kiper Perseru.



Pada menit ke-14, PS TNI sukses berbalik unggul. Mereka mampu mencetak gol lewat Ahmad Nufiandani yang melepaskan tendangan di dalam kotak penalti dan mengarah ke pojok kiri gawang.



Hingga turun minum, PS TNI dan Perseru tidak mencetak gol lagi. Skor 2-1 untuk keunggulan PS TNI.



Memasuki babak kedua, situasi pertandingan tidak berubah. Kedua tim masih menunjukkan permainan agresif.



Namun, PS TNI mampu memaksimalkan upaya mereka. Pada menit ke-53, mereka menambah keunggulan lewat Nufiandani usai mendapat posisi bebas di dalam kotak penalti.



Perseru berupaya untuk bangkit. Pada menit ke-66, mereka sukses memperkecil ketinggalan lewat gol Escobar.



Akan tetapi, upaya mereka terasa sia-sia lantaran PS TNI justru mampu memperlebar keunggulan kembali. Kesempatan itu didapat mereka pada menit ke-78. Ketika itu, Elio Martins sukses membobol gawang Perseru.



HIngga laga usai, kedua tim tidak lagi mencetak gol. PS TNI pun memastikan kemenangan dengan skor 4-2.



Namun, hasil ini tidak mengubah nasib mereka di klasemen Grup C. Sebab, mereka dipastikan tetap tersingkir karena hanya membuat mereka berdiri di posisi ketiga klasemen dengan mengoleksi empat poin. Mereka tertinggal dua poin dari Madura United yang berada di posisi kedua dan tiga poin dari pemimpin klasemen, Persebaya Surabaya.



Sementara itu, kekalahan membuat Perseru mengakhiri grup C di posisi juru kunci. Sebab, mereka belum mengoleksi poin hingga matchday terakhir.





Susunan pemain:



Perseru Serui: Hendra Mole, Domingus Fakdawer, Wopi, Geldiyev, Ricardo Ivan, Nerius Alom, Makarius F, Silvio Escobar, Yohanis Nabar, Jaelani Arey, Lukas Mandowen.



PS TNI: Ramadhan, Mahdi Albaar, Ganjar Mukti, Abduh Lestaluhu, Andy Setyo, Ahmad Nufiandani, Firmansyah, Wawan F, Ryan Wiradinata, Manahati Lestusen, Dimas Drajad.





