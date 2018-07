Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia Hari Ini

Jakarta: Liga 1 Indonesia 2018 masih memainkan pertandingan pekan ke-18 pada hari ini, Senin 30 Juli. Kali ini, giliran Persib Bandung, PSM Makassar, PS Tira dan PSIS Semarang yang bakal bertanding.



Keempat tim tersebut dijadwalkan bertanding pada waktu yang sama, namun berada di tempat yang berbeda. PS Tira berhadapan dengan Persib di Bantul, sedangkan PSIS akan menjamu PSM Makassar di Magelang.

Masing-masing tim punya kepentingan yang tidak jauh berbeda dalam pertandingan nanti. Persib dan PSM sedang memperebutkan posisi pucuk klasemen, sedangkan PS Tira dan PSIS sama-sama berjuang untuk keluar dari zona degradasi.



Persib bisa dibilang lebih unggul di atas kertas atas PS Tira. Mereka memiliki poin lebih banyak dan diperkuat oleh Ezechiel N'Douassel yang sedang menjadi top scorer sementara kompetisi dengan koleksi 13 gol.



Kendati demikian, PS Tira juga tidak bisa dianggap remeh karena bakal berstatus sebagai tuan rumah dalam laga nanti. Selain itu, The Army memiliki pemain agresif seperti Manahati Lestusen dan Aleksandar Rakic yang sudah mengumpulkan 10 gol.



Laga PSIS kontra PSM diyakini tidak kalah seru karena keduanya pasti sama-sama menargetkan kemenangan. Kendati demikian, PSIS punya daya tarik tersendiri karena baru saja merekrut Nerius Alom dari Perseru Serui yang pernah menjadi pemain terbaik ISL 2014.



Berikut jadwal Liga 1 Indonesia 2018 pada Senin 30 Juli:



18.30 WIB: PS Tira vs Persib Bandung (Live Indosiar)

18.30 WIB: PSIS Semarang vs PSM Makassar (Live O Channel)









(KAU)