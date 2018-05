PT Thiess Juara Liga Pekerja Indonesia

Jakarta: PT Thiess dari Sangata, Kalimantan Timur, menjuarai Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) 2018, setelah menaklukkan PDAM Polewali Mandar dengan skor 3-0.



Final Lipesia yang digelar hari ini, Selasa, 1 Mei, merupakan klimaks dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018 dengan tajuk May Day is a Fun Day.

Atas kemenangan tersebut PT Thiess berhak membawa pulang hadiah Rp200 juta, dan PDAM Polewali Mandar mengantongi hadiah Rp150 juta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyerahkan hadiah kepada para pemenang.



"Semoga dengan prestasi yang dicapai hari ini, PT Thiess dan klub-klub liga pekerja di seluruh Indonesia bisa terus meningkatkan kemampuan diri dan mempersiapkan diri pada Lipesia pada tahun mendatang. Selamat dan sukses selalu," ujar Hanif, usai memberikan piala, di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta.



Lipesia digelar setiap tahun dalam rangkaian kegiatan Hari Buruh Internasional. Kata Hanif, Lipesia menjadi sarana dua hal sekaligus.



"Pertama, meningkatkan kebersamaan, dan meningkatkan dialog sosial di antara para pengusaha dan pekerja. Kedua, mencari talent, bibit pemain sepak bola nasional dari kalangan pekerja," tutur Menaker Hanif.





(Foto:Gervin Nathaniel Purba)



Selain itu, Lipesia bertujuan untuk memperkuat kebersamaan, persaudaraan, jiwa kebangsaan, alat pemersatu bangsa, memperkuat ke-Bhinnekaan, dan meningkatkan ketahanan sosial khususnya bagi pekerja/buruh. Lalu, meningkatkan produktivitas kerja dengan pola hidup sehat melalui olahraga khususnya sepak bola.



"Melalui Lipesia ini diharapkan menjadi inspirasi model pelaksanaan perayaan May Day bagi pekerja/buruh dan masyarakat Indonesia, " kata Menaker Hanif.



Lipesia merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014, A Muhaimin Iskandar. Lipesia menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kemenaker untuk mewujudkan semangat kebersamaan dan sportivitas pada peringatan May Day.



Lipesia diikuti 219 Tim dari 29 Provinsi, dengan mengacu pada Regulasi pertandingan FIFA dan PSSI.



Zona Provinsi diikuti 219 Tim dari 29 Provinsi; Zona Regional diikuti 29 Tim Pemenang Zona Provinsi yang dikelompokkan dalam delapan wilayah; babak delapan besar nasional diikuti oleh pemenang Zona Regional.



Lipesia juga memberikan penghargaan kepada pemain dengan kategori Top Scorer, Best Player, dan Best Goalkeeper.





(ROS)