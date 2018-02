Tandem Bruno Silva di Lini Depan PSIS sedang OTW

Jakarta: Setelah resmi mendapatkan tanda tangan Bruno Silva, PSIS Semarang tak berhenti mengejar pemain asing lagi. CEO Yoyok Sukawi mengatakan gelandang serang timnas Kyrgistan selangkah lagi merapat ke klub berjuluk Mahesa Jenar tersebut.



Silva berseragam PSIS dengan kontrak berdurasi satu tahun. Penyerang asal Brasil yang pernah memperkuat Botafogo itu menjadi pemain asing ketiga klub setelah Petar Planic dan Ibrahim Conteh.

Dengan begini, masih ada slot pemain asing khusus Asia yang menjadi jatah PSIS. Yoyok menyatakan, pemain yang dimaksud segera merapat dengan klub.



Baik pemain Asia dan Silva masih akan dilihat lagi kualitasnya pada Piala Gubernur Kaltim mendatang, mengingat keduanya belum pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Rencananya, turnamen itu akan dihelat pada 24 Februari.



"Pemain Asia bidikan sedang OTW (on the way). Dia posisinya second striker, tapi belum pernah bermain di Indonesia sebelumnya," ujar Yoyok.



Manajemen klub sudah melakukan banyak sekali seleksi pemain asing. Namun hanya Planic, Conteh, dan Silva. Sebelumnya, Leandro da Luz (Brazil), Pavel Purishkin (Uzbekistan), Jackson de Oliveira Alcantara (Brazil), Edward Wilson Junior (Liberia), Amadou Gakou (Mali), dan Nemanja Vidakovic (Serbia) sempat trial, namun ditolak.



