Rumput Stadion Gajayana Memprihatinkan, Laga Grup E Dipindah

Malang: Sisa pertandingan grup E Piala Presiden 2018 tidak akan digelar lagi di Stadion Gajayana, Malang, melainkan akan dipindah ke Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Perpindahan ini dikarena kondisi lapangan Stadion Gajayana yang memprihatinkan usai digunakan pada laga pembuka grup tersebut.



Dua laga di Grup E yang dimainkan di Stadion Gajayana pada Sabtu 20 Januari harus dimainkan di lapangan yang becek dan berlumpur. Kondisi lapangan tidak layak untuk sekelas liga profesional.

“Karena kondisi lapangan Stadion Gajayana yang tidak memungkinkan, maka perpindahan itu harus dilakukan. Ini demi menjaga kemampuan terbaik dari masing-masing tim pada dua pertandingan sisa,” jelas Tigor Salom Boboy, anggota Organizing Committee (OC) Piala Presiden 2018.



Terkait kondisi lapangan di Stadion Gajayana, pihak Arema FC pun juga sudah mengirimkan permohonan serupa. Sebelumnya, pada surat yang bernomorkan 056/SEKR-ARM/1/2018, manajemen Arema mengirimkan surat permohonan pemindahan venue stadion. Surat itu ditujukan pada OC Piala Presiden 2018.



Pada surat yang ditandatangani general manajer Arema FC, Ruddy Widodo itu menyebutkan permohonan pemindahan venue stadion untuk pertandingan yang berlangsung pada 25 dan 30 Januari 2018.



"Betul. Surat permohonan sudah kami kirimkan. Banyak pertimbangan kami untuk melakukan perpindahan venue," ujar Ruddy Widodo.



"Selain kondisi kondisi permukaan lapangan di Stadion Gajayana, juga laporan dari BMG bahwa dua pekan ke depan, diperkirakan kota Malang dan sekitarnya akan diguyur hujan setiap hari. Hal itu akan berisiko besar jika kami tetap memaksakan tetap menggelar pertandingan di Stadion Gajayana,” jelas Media Officer Arema FC, Sudarmadji.



Kondisi rumpur Stadion Gajayana yang buruk sampai membuat tuan rumah Arema FC gagal meraih kemenangan. Mereka hanya bermain imbang 2-2 dengan Persela Lamongan.



Sisa laga Piala Presiden 2018 Grup E:

25 Januari 2018: Persela Lamongan vs Bhayangkara FC

25 Januari 2018: PSIS Semarang vs Arema FC

30 Januari 2018: PSIS Semarang vs Persela Lamongan

30 Januari 2018: Arema FC vs Bhayangkara FC









