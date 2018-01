Hasil Undian Babak 8 Besar Piala Presiden 2018

Jakarta: Undian atau drawing babak delapan besar Piala Presiden 2018 telah selesai dilakukan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu 31 Januari. Acara pengundiannya dihadiri manajer masing-masing klub serta panitia turnamen.



Sebelum diundi, pihak panitia maupun klub sempat berdiskusi tentang regulasi maupun tata cara penyelenggaraan babak delapan besar. Selain itu, masing-masing klub juga masih sepakat untuk menunjuk lokasi pertandingan di Stadion Manahan, Solo.

Untuk regulasi pertandingannya menggunakan sistem sudden-death atau langsung gugur. Selain itu, apabila terdapat hasil seri dalam waktu normal 90 menit, maka laga langsung dilanjutkan ke fase adu penalti.



Secara umum, hasil pengundian berlangsung lancar tanpa ada protes dari tim yang bertemu. Hanya saja terdapat revisi jadwal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bentrok antar suporter.Tadi Persija dan Persebaya sempat keluar untuk bermain dalam hari yang sama untuk menghadapi lawannya masing-masing. Namun atas kesepakatan seluruh pihak, Persija jadi bermain di jadwal paling buncit.Babak 8 besar Piala Presiden 2018 berlangsung selama dua hari (3-4 Februari). Dalam satu hari akan ada dua laga yang bergulir pada pukul 15.30 WIB dan 19.30 WIB.15.30 WIB: Persebaya vs PSMS19.30 WIB: Bali United FC vs Madura United15.30 WIB: Mitra Kukar vs Persija19.30 WIB: Sriwijaya FC vs Arema FC(ACF)