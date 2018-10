PSSI Disebut tidak Niat Mempertahankan Milla

Jakarta: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dinilai tidak menunjukkan usaha serius untuk meneruskan kontrak Luis Milla sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia senior. Salah satu faktornya karena masalah gaji.



Hal tersebut diungkapkan Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Ia juga menyangkan Luis Milla sampai menyindir profesionalitas PSSI di akun media sosialnya.

"Pertama, (karena) ketidak-inginan PSSI untuk memperpanjang kontrak Luis Milla karena tidak mampu membayar gajinya. Itu yang menjadi persoalan utama," kata Akmal saat berbincang dengan medcom.id via sambungan telepon, Senin 22 Oktober 2018.

THANKS INDONESIA! I will never forget you and you will always be in my heart ???????????????? pic.twitter.com/ZJJwvLyjV6