Susunan Pemain PS Tira vs Persib: Eks Pemain Swansea Jadi Starter

Bantul: Pemain anyar PS Tira, Radanfah Abu Bakr langsung tampil sebagai starter dalam laga putaran kedua Liga 1 menghadapi Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta, Senin, 30 Juli 2018 malam. Pelatih PS Tira, Nil Maizar, langsung menurunkan Radanfah jadi andalan dalam skema 3-5-2.



Eks penggawa Swansea City musim 2009 itu akan mengawal lini belakang PS Tira bersama Ganjar Mukti dan Abduh Lestaluhu. Meski sejauh ini PS Tira menjadi tim paling banyak kebobolan, nyatanya Nil Maizar tetap memasang tiga bek dengan memperkuat lini tengah.

"Kami tahu Persib dihuni pemain-pemain bintang. Kami ingin mendapat tiga poin," kata Nil Maizar.



Dari kubu Persib, pelatih Mario Gomez memakai formasi 4-3-3. M. Natshir menjadi palang pintu penjaga gawang Persib.Di depan Natsir, empat bek akan bahu membahu mengantisipasi serangan para penyerang PS Tira. Empat bek itu yakni Ardi Idrus, Indra Mustafa, Supardi sebagai kapten, dan Victor Igbonefo.Di lini depan, Patrick Wanggai dan Jonathan Baumann jadi ujung tombak Maung Bandung. Dengan formasi ini, diperkirakan Persib akan tampil menyerang.Syahrul Trisna Fadillah (GK); Radahfan Abu Bakr, Ganjar Mukti, Abduh Lestaluhu; Ahmad Nufiandani, Manahati Lestusen (C), Roni Sugeng, Ryan Wiradinata, Wawan Febriyanto; Aleksandar Rakic, Sansan FaujiM. Natsir (GK); Ardi Idrus, Indra Mustafa, Supardi (C), Victor Igbonefo; Dedi Kusnandar, Ghozali Siregar, Oh Inkyun; Agung Mulyadi, Jonatan Bauman, Patrich Wanggai(ACF)