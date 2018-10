Hasil Sidang Komdis PSSI: Arema Tanpa Penonton Sampai Akhir Musim

Jakarta: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mengumumkan hasil sidang komisi disiplin, (Komdis), Kamis 11 Oktober 2018 melalui situs resminya. Hasil sidang tersebut di antaranya adalah sanksi terhadap Arema FC terkait kerusuhan suporter kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Liga 1 2018 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 6 Oktober lalu.



Beberapa pelanggaran yang dimaksud, yakni pengeroyokan yang dilakukan suporter Arema FC terhadap suporter Persebaya Surabaya. Intimidasi yang dilakukan oleh suporter Arema FC dengan cara mendekati pemain Persebaya Surabaya.

Atas pelanggaran ini, Singo Edan diberi sanksi larangan menggelar pertandingan tanpa penonton pada laga home maupun pada saat laga away sampai akhir musim kompetisi 2018.



Selain kepada klub, Komite Disiplin juga menghukum dua suporter Arema FC, Yuli Sumpil dan Fandy karena memprovokasi penonton lain dengan cara turun ke lapangan. Keduanya dihukum tidak boleh masuk stadion di wilayah Republik Indonesia seumur hidup.



"PSSI memastikan setiap pelanggaran disiplin Kompetisi, mendapatkan sanksi. Tidak ada toleransi,"kata Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.



Selain kasus Arema FC, Komite Disiplin juga menyidangkan beberapa kasus lainnya. Berikut hasil sidang dan keputusannya;



1. PS Barito Putera

- Nama kompetisi: Liga 1 2018

- Pertandingan: PS Barito Putera vs PSMS Medan

- Tanggal kejadian: 7 Oktober 2018

- Jenis pelanggaran: Ofisial PS Barito Putera yang tidak teridentifikasi terlibat kericuhan dengan pelatih PSMS Medan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000



2. Persikabo Kabupaten Bogor

- Nama kompetisi: Liga 3 2018

- Pertandingan: Persikabo Kab. Bogor vs Bogor FC

- Tanggal kejadian: 26 Agustus 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol, penyalaan flare serta masuk ke dalam lapangan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000



3. Pemain Persip Pekalongan, Iwan Wahyudi

- Nama kompetisi: Liga 3 2018

- Pertandingan: Persatu Tuban vs Persip Kota Pekalongan

- Tanggal kejadian: 7 Oktober 2018

- Jenis pelanggaran: Memukul lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) pertandingan.



