Hasil Sidang Komisi Disiplin PSSI: Persib dan Persija Banjir Sanksi

Jakarta: Komisi Disiplin (Komdis) PSSI mengeluarkan 28 keputusan sanksi terhadap sejumlah klub, pemain, dan suporter. Persija Jakarta dan Persib Bandung paling banyak menerima denda.



Insiden meninggalnya pendukung Persija, Haringga Sirila oleh oknum suporter Persib pada 23 September 2018 kemarin menjadi fokus perhatian Komdis. Sanksi tegas diberikan kepada para pelaku.

Putusan Komdis bukan hanya dari kasus pembunuhan The Jakmania saja. Akan tetapi, Persib juga dianggap bersalah karena suporternya melakukan intimidasi kepada ofisial Persija saat MCM (pertemuan teknis) dan melakukan sweeping.



Pertandingan Persib vs Persija yang berakhir dengan skor 3-2 juga tak luput dari perhatian. Sanksi pun diberikan kepada beberapa pemain yang dianggap melanggar fair play.



Atas situasi gagal memberikan rasa aman dan nyaman itu, bukan hanya manajemen klub saja yang diberikan sanksi. Pasalnya, Komdis juga punya hukuman tersendiri untuk panitia pelaksana pertandingan, suporter dan juga semua tersangka pengeroyokan suporter Persija, Haringga Sirila.



Berikut hasil sidang Komdis PSSI per tanggal 1 Oktober 2018:



1. Persib Bandung

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: melakukan intimidasi kepada ofisial Persija pada saat Match Coordination Meeting, melakukan sweeping, pengeroyokan dan pemukulan terhadap suporter Persija hingga tewas.

- Hukuman: Sanksi pertandingan home diluar Pulau Jawa (Kalimantan) tanpa penonton sampai akhir musim kompetisi 2018 dan pertandingan home tanpa penonton di Bandung sampai setengah musim kompetisi tahun 2019.



2. Suporter Persib Bandung

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: melakukan intimidasi terhadap tim Persija pada saat MCM dan melakukan sweeping, pengeroyokan dan pemukulan terhadap suporter Persija hingga tewas.

- Hukuman: Sanksi penonton dan atau suporter berupa larangan untuk menyaksikan pertandingan Persib Bandung pada saat home maupun away serta pertandingan Liga 1 lainnya sejak putusan ini ditetapkan sampai pada setengah musim kompetisi 2019.



3. Panitia pelaksana pertandingan Persib Bandung

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: suporter Persib melakukan intimidasi terhadap tim Persija pada saat MCM dan melakukan. Sweeping, pengeroyokan dan pemukulan terhadap suporter Persija hingga tewas. Panpel gagal memberikan rasa aman dan nyaman terhadap suporter yang datang menonton.

- Hukuman: Sanksi terhadap

1. Ketua panitia pelaksana pertandingan & security officer berupa larangan ikut serta dalam kepanitiaan pertandingan Persib Bandung selama 2 (dua) tahun.

2. Panpel Persib Bandung didenda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

3. Panpel Persib Bandung wajib memerangi dan melarang rasisme dan tulisan provokasi serta slogan yang menghina pada spanduk, poster, baju dan atribut lainnya dengan cara apapun



4. Seluruh tersangka pengeroyokan Haringga Sirla

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: melakukan provokasi hingga pengeroyokan disertai pemukulan terhadap supporter Persija Jakarta hingga tewas.

- Hukuman: Sanksi semua tersangka pengeroyokan Haringga Sirila dihukum larangan menonton sepakbola di wilayah Republik Indonesia seumur hidup.



5. Pemain Persib Bandung, Jonatan Jesus Bauman

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyikut pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) pertandingan



6. Pemain Persib Bandung, Ezechiel Ndouasel

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyikut dan dengan sengaja mendorong kepala pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 5 (lima) pertandingan



7. Pemain Persib Bandung, Ardi Idrus

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Terlibat keributan dengan pemain lawan

- Hukuman: Teguran keras



8. Pemain Persib Bandung, Bojan Malisic

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan



9. Ofisial Persib Bandung, Fernando Soler

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Mengintimidasi wasit dengan kata-kata ‘Kalau Persib tidak menang, maka kalian tidak bisa keluar dari stadion’

- Hukuman: Sanksi larangan memasuki stadion hingga musim kompetisi 2018 berakhir.



10. Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Terlibat keributan dengan pemain lawan

- Hukuman: Teguran keras



11. Pemain Persija Jakarta, Sandi Darma Sute

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Dengan sengaja menjatuhkan pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 3 (tiga) pertandingan



12. Pemain Persija Jakarta, Ismed Sofyan

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang kaki pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 3 (tiga) pertandingan



13. Pemain Persija Jakarta, Renan Da Silva

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyikut pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) pertandingan



14. Pelatih PS Barito Putera, Jacksen F Tiago

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PS Barito Putera vs Bali United FC

- Tanggal kejadian: 18 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menempelkan badan ke wasit

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)



15. Ofisial PS Barito Putera, Victor Goulart Da Silva Tinio

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PS Barito Putera vs Bali United FC

- Tanggal kejadian: 18 September 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit

- Hukuman: Teguran keras



16. Ofisial PS Barito Putera, Felipe Martins Goncalves

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PS Barito Putera vs Bali United FC

- Tanggal kejadian: 18 September 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit

- Hukuman: Teguran keras



17. PSIS Semarang

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persija Jakarta vs PSIS Semarang

- Tanggal kejadian: 18 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 100.000.000



18. Persija Jakarta

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persija Jakarta vs PSIS Semarang

- Tanggal kejadian: 18 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000



19. PSMS Medan

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSMS Medan vs Persela Lamongan

- Tanggal kejadian: 21 September 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 75.000.000



20. Pemain Persebaya Surabaya, Fandry Imbiri

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar FC

- Tanggal kejadian: 22 September 2018

- Jenis pelanggaran: Melanggar fair play

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) pertandingan



21. Persebaya Surabaya

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar FC

- Tanggal kejadian: 22 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 112.500.000



22. Ofisial PS Barito Putera, Hasnuryadi

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Bhayangkara FC vs PS Barito Putera

- Tanggal kejadian: 22 September 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap wasit dengan umpatan ‘anjing’

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.0000



23. PSIS Semarang

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSIS Semarang vs Perseru Serui

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 30.000.000



24. Perseru Serui

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PSIS Semarang vs Perseru Serui

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Melanggar fair play

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.000



25. Persis Solo

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Cilegon United vs Persis Solo

- Tanggal kejadian: 18 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 37.500.000



26. Pemain Semen Padang FC, Finno Andrianas

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persiraja vs Semen Padang FC

- Tanggal kejadian: 24 September 2018

- Jenis pelanggaran: Berkata kasar terhadap wasit

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan



27. Persiraja

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persiraja vs Persita Tangerang

- Tanggal kejadian: 19 September 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 22.500.000



28. PS Mojokerto Putra

- Nama kompetisi: Liga 2 2018

- Pertandingan: Persiba Balikpapan vs PS Mojokerto Putra

- Tanggal kejadian: 24 September 2018

- Jenis pelanggaran: Melanggar fair play

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000



