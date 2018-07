Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini

Jakarta: Kompetisi Liga 1 Indonesia akan menggelar tiga pertandingan pada hari ini, Sabtu 21 Juli 2018. Ada pertandingan Mitra Kukar kontra Persija Jakarta, Bali United jumpa Bhayangkara FC, dan Sriwijaya FC versus Arema FC.



Mitra Kukar dan Persija sama-sama membutuhkan tiga poin tambahan untuk memperbaiki klasemen. Saat ini, Mitra Kukar berada di urutan ke-14. Sedangkan Macan Kemayoran berada di peringkat 11.

Duel sengit bakal tersaji antara Bali United kontra Bhayangkara. Kedua klub memiliki poin sama 23 dari 16 pertandingan. Siapa pun yang memenangkan pertandingan nanti, akan meramaikan persaingan di papan atas klasemen.

Satu lagi pertandingan mempertemukan Sriwijaya kontra Arema. Kendati diterpa persoalan internal, Sriwijaya tetap difavoritkan. Laga kian menarik lantaran Arema baru saja memboyong tiga pemain Sriwijaya yakni Hamka Hamzah, Alfin Tuasalamony, dan Makan Konate.Ketiga pertandingan di atas akan dihelat pukul 15:30 WIB dan pukul 18:30 WIB.Jadwal siaran langsung Liga 1 2018:Sabtu 21 Juli 2018Sriwijaya FC vs Arema FC (15:30 WIB - Live Indosiar)Mitra Kukar vs Persija Jakarta (18:30 WIB - Live Indosiar)Bali United vs Bhayangkara (18:30 WIB - Live O Channel)(ASM)