Jadwal Siaran Langsung Liga 1: Persib Bandung vs Persija Jakarta

Metrotvnews.com, Bandung: Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan menjadi saksi pertempuran duel klasik antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Sabtu 22 Juli. Laga yang selalu menguras emosi tersebut merupakan satu dari tiga pertandingan yang digelar pada pekan ke-16 ini.



Menjamu Persija, tuan rumah sedang dalam situasi pelik. Mereka baru dikalahkan Mitra Kukar dan ditinggalkan pelatih Djajang Nurjaman karena mengundurkan diri.

Tim Maung Bandung juga belum menuai kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Kemenangangan terakhi ketika mereka meraih tiga poin atas PSM Makassar pada 9 Juli lalu.Sementara Persija belum terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di Liga 1 Indonesia 2017. Mereka juga baru saja menjajal kekuatan salah satu klub La Liga, Espanyol meski harus kebobolan tujuh gol tanpa balas pada laga persahabatan 19 Juli lalu.Sedangkan di pertandingan lain, ada Madura United yang bertandang ke markas Barito Putera. Kemenangan atas Barito bisa kembali mengangkat MU ke puncak klasemen.Namun Barito merupakan satu-satunya tim yang menghentikan rekor sempurna PSM Makassar di kandang. Dengan kata lain, tak mudah bagi MU untuk bisa mencuri poin penuh di dalam kondisi Barito Putera yang sedang on fire.Satu laga lagi yang akan berlangsung adalah partai Pusamania Borneo menghadapi Perseru-serui. Partai yang mempertandingkan antara kedua klub yang tengah berjuang terhindar dari zona degradasi.15 : 00 WIB: Barito Putera vs Madura United (Live TVOne)18 : 30 WIB: Borneo vs Perseru Serui18 : 30 WIB: Persib Bandung vs Persija Jakarta (Live TVOne)(FIR)