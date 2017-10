Ketika Egy Maulana Disejajarkan dengan Para Talenta Muda Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: Pesona Egy Maulana Vikri kini sudah merambah sepak bola dunia. Ia masuk ke dalam daftar 60 pemain bertalenta versi media Inggris, The Guardian.



Beberapa acuan dipaparkan The Guardian terkait penampilan Egy dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari penghargaan yang diterimanya pada Toulon Tournament di Prancis hingga predikat top skorer di Piala AFF 2017 di Myanmar lalu.

Satu laga yang dicatat media Inggris itu adalah, ketika pemain binaan Diklat Ragunan tersebut memperkuat timnas U-19 kontra Espanyol B Juli lalu. Saat itu pelatih klub Espanyol B, David Gallego menyebut penampilan Egy luar biasa.

Next Generation 2017: 60 of the best young talents in world football https://t.co/CXucfNJtjr