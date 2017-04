Sain Alim & Yulianingsih Juara Marathon Internasional di Yogyakarta

Metrotvnews.com, Jogjakarta: Lomba lari internasional bertajuk Mandiri Jogja Marathon 2017 telah sukses digelar. Event yang baru memasuki musim pertama ini berjalan dengan baik.



Sebanyak 6.210 pelari ambil bagian dalam ajang marathon internasional yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Bank Mandiri untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya lokal tersebut.

Ajang ini melombakan 4 kategori, yakni 42 km (full marathon) diikuti oleh 1,075 pelari, 21 km (half marathon) sebanyak 1.660 pelari, 10 km oleh 1.535 pelari dan kategori 5 km yang diikuti oleh 1.940 pelari.Pelari Sain Alim tampil menjadi yang tercepat pada kelas paling bergengsi, kategori 42 km open putra dengan catatan waktu 2 jam 49 menit 21 detik dan meraih hadiah Rp70 juta. Adapun runner up diraih pelari Eldak Kafolamau dengan waktu 2:53:20 dan peringkat ketiga direbut Ishari setelah membukukan waktu 3:03:01.Sedangkan pada kategori 42 km open wanita, tampil sebagai yang tercepat adalah pelari Yulianingsih dengan waktu 3:07:33 dan juga meraih Rp70 juta. Sementara runner up dan peringkat ketiga diraih pelari Mery Paijo dan Irma Handayani dengan catatan waktu masing-masing 3:13:25 dan 3 jam 28:12 detik.Memilih lokasi start dan finish di kawasan Candi Prambanan, lomba marathon internasional yang baru pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta itu menempuh rute-rute yang memperlihatkan keindahan alam dan kekayaan budaya lokal dengan melewati 13 desa dan 3 tujuan wisata utama di Yogyakarta, yakni Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Monumen Taruna.Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, melalui penyelenggaraan Mandiri Jogja Marathon, perseroan berharap dapat turut mengembangkan sport tourism di Tanah Air, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata yang besar.“Sebagai kota budaya, Yogyakarta perlu memiliki event olahraga yang bisa mengangkat dan mempromosikan kekayaan budayanya di tingkat internasional sehingga bisa meningkatkan angka kunjungan wisata di Yogyakarta pada khusunya, dan Indonesia pada umumnya. Ke depan, kami berharap bisa terus meningkatkan kualitas Mandiri Jogja Marathon ini agar semakin banyak pelari yang ikut dan hadir di Yogyakarta,” tutur Kartika.Tercatat, sebanyak 11 pelari internasional dari 4 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand dan AS serta 20 pelari nasional, seperti Agus Prayogo, turut ambil bagian dalam ajang bertajuk “Mandiri Jogja Marathon (MJM)” ini. Adapun total hadiah yang diraih para pemenang dalam ajang ini mencapai Rp783,5 juta."Sebagai ajang marathon pertama di Yogyakarta, kami cukup puas dengan animo peserta yang ambil bagian. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya berolahraga, serta semakin populernya olahraga lari di Tanah Air,” lanjut Kartika.Dijelaskan Kartika, Bank Mandiri juga ingin menjadikan ajang marathon internasional ini sebagai event untuk memperkenalkan produk keuangan yang dimiliki Bank Mandiri, khususnya sebagai alat pembayaran. Untuk itu, sebagai rangkaian dari Mandiri Jogja Marathon, Bank Mandiri juga menyelenggarakan Mandiri Karnaval yang akan menampilkan hiburan musik dari musisi lokal, bazaar kuliner dan produk kreasi UMKM binaan Pemprov DI Yogyakarta dan Bank Mandiri."Guna memberikan brand experience kepada para pengunjung, seluruh transaksi pembelanjaan di arena Mandiri Karnaval akan menggunakan alat pembayaran non tunai Bank Mandiri yang meliputi kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar Mandiri e-Money serta Mandiri e-cash,” kata Kartika.Oleh karena itu, tambahnya, panitia juga menyediakan booth-booth yang menyediakan kartu Mandiri e-Money di pintu-pintu masuk ke arena Mandiri Karnaval bagi pengunjung yang bukan merupakan nasabah Bank Mandiri.(ACF)