PT LIB: Terpenting, Samakan Dulu Persepsi Soal Aturan

Jakarta: Pemaparan rule of the game Liga 1 diselenggarakan PT Liga Indonesia Baru (LIB) di The Sultan Hotel Jakarta, Jumat 2 Maret 2018. Pada kesempatan itu, pemaparan PT LIB lebih kepada persamaan persepsi setiap elemen sepak bola (stakeholder).



Beberapa di antaranya adalah masalah off side dan posisi one on one. CEO PT LIB Tigor Shalom Boboy mengatakan, penyampaian perbaharuan dan perubahan Laws of The Games kompetisi 2018 kali pertama dilakukan. Diharapkan kegiatan ini menjadi sarana tepat setiap elemen sepak bola yang terlibat terutama pada pemahaman aturan.

"Tidak hanya manajer, kami juga mengundang head coach dan kapten tim agar terlibat pemahaman aturan. Karena selama ini yang dirasakan prostes terhadap kepemimpinan wasit yang tidak tegas," kata Tigor.

"Terkadang melakukan protes, tetapi tidak tahu apa yang diprotes," imbuhnya.Secara spesifik, dalam pembahasan aturan off side, ditampilkan visualisasi lewat video. Pun begitu pemahaman mengenai one on one possition, antara posisi kiper dan penyerang dan sanksi yang diberikan wasit.Dibahas juga soal pemahaman mengenai pelarangan communication device di setiap laga, terkecuali alasan medis yang digunakan melaui bench (bangku cadangan).(RIZ)