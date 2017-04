PBFC Rekrut Pembobol Gawang Italia di Piala Dunia 2010

Metrotvnews.com, Samarinda: Pusamania Borneo FC turut meramaikan perekrutan pemain berstatus marquee player di Liga 1 Indonesia. Saat ini, Pesut Etam telah mendatangkan marquee player asal Selandia Baru, Shane Smeltz.



Konfirmasi perekrutan Smeltz dikonfirmasi langsung oleh PBFC melalui akun resmi Twitter pada Sabtu 8 April.

"Selamat datang di Borneo FC, pemain marquee player kami di Liga 1 2017, Shane Smeltz!" tulis pernyataan PBFC.

Welcome to Borneo FC, Our Marquee Player for Liga 1 2017, Shane Smeltz!! #JayalahPesutEtam pic.twitter.com/vvpUlFPlau