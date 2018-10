Liga Indonesia Diakui Asia, PT LIB Mengaku Masih Banyak Kekurangan

Jakarta: Direktur Utama PT LIB, Berlinton Siahaan, mengumumkan bahwa Liga Indonesia termasuk sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Namun, bukan berarti kompetisi sepak bola Tanah Air tidak memiliki kekurangan.



Status Liga Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di Asia didapat dari penilaian AFC selaku induk sepak bola tertinggi di Asia. Beberapa Penilaiannya dilakukan berdasar kesuksesan mengelola kompetisi, termasuk administrasinya, finansial, promosi, komunikasi, dan publikasi.

Dengan adanya kabar ini, artinya Indonesia juga berpeluang mendapat penghargaan Best Developing Football League of the Year. Kepastiannya baru didapat saat event Asia Sports Industry Awards and Conference (SPIA Asia) yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada 19-20 November mendatang.



Berlinton selaku direktur operator semua kompetisi sepak bola resmi di Indonesia mengaku bersyukur Indonesia bisa termasuk tiga besar yang terbaik di Asia. Namun, bukan berarti dia lupa akan kekurangan pihaknya."Pengembangan terus kami lakukan dan tidak akan pernah berhenti. Walaupun masuk tiga besar, kami sadar masih ada yang harus diperbaiki," kata Berlinton di Kantor PT LIB, Jakarta, Senin (22/10/2018)."Sementara ini kami belum bisa berbicara apa-apa (tentang perbaikan kompetisi). Kami akan cari ilmunya saat pertemuan nanti di Thailand. Kami pasti berinovasi untuk kompetisi yang lebih baik," tambahnya.Bukti kesuksesan kompetisi Indonesia bisa juga dilihat dengan adanya klub lokal yang berlaga di Piala AFC dan Piala Asia. Selain itu, Indonesia juga bisa menghidupkan kompetisi Liga 1 U-19 yang penting bagi pembibitan pesepakbola Tanah Air.Meski begitu, PT LIB selaku operator kompetisi juga masih memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk memperbaiki kualitas kompetisi. Salah satunya adalah soal jadwal pertandingan.(ACF)