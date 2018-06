Hasil Sidang Komdis Terbaru, Persebaya Ketiban Pulung

Jakarta: Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah merilis hasil sidang terbaru mereka untuk pekan 11 Liga 1. Persebaya Surabaya menjadi klub yang ketiban pulung dari sidang yang diputuskan sejak 6 Juni tersebut.



Tim Bajul Ijo setidaknya tercatat menjadi pihak yang paling besar menerima sanksi denda dari Komdis PSSI. Persebaya harus membayarkan denda setidaknya hingga Rp300 juta.

Hal itu mengacu kepada pelanggaran yang terjadi saat pertandingan melawan Persipura Jayapura, 29 Mei lalu. Jenis pelanggaran yang dilakukan adalah penyalaan kembang api oleh suporter Persebaya.

Komdis PSSI menilai pelanggaran disiplin yakni menyalakan kembang api kerap diulangi oleh suporter Persebaya. Bahkan menurut hasil sidang, pengulangan pelanggaran disiplin itu diulangi sebanyak lima kali.Tim kedua yang mendapatkan sanksi besar lainnya adalah PSIS Semarang. Laskar Mahesa Jenar dijatuhi denda sebesar Rp50 juta atas pelanggaran pelemparan botol oleh suporter mereka saat mengadapi Mitra Kukar, 28 Mei lalu.Sementara, pemain Bali United Agus Nova Wiantara harus mendapatkan sanksi larangan tampil satu laga. Hukuman itu didapatkan setelah ia dianggap menjatuhkan dengan sengaja pemain Persib Bandung pada laga 27 Mei lalu.Hukuman itu praktis membuat bek Serdadu Tridatu itu harus absen dua pertandingan. Pasalnya, ia pun mendapatkan kartu merah pada laga yang berkesudahan imbang 0-0 tersebut.1. Pelatih Kepala Borneo FC, Dejan Antonic- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bhayangkara FC vs Borneo FC- Tanggal kejadian: 27 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan hingga keluar area teknik- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.0002. Borneo FC- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bhayangkara FC vs Borneo FC- Tanggal kejadian: 27 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan tim dan ofisial Borneo tidak terdaftar di DSP tetapimendekat ke area bench- Hukuman: Sanksi Teguran keras3. Bhayangkara FC- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bhayangkara FC vs Borneo FC- Tanggal kejadian: 27 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol- Hukuman: Sanksi denda Rp. 30.000.0004. Pemain Bali United, Agus Nova- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bali United vs Persib Bandung- Tanggal kejadian: 27 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Menjatuhkan dengan sengaja pemain lawan di kotak pinalti- Hukuman: Sanksi tambahan larangan bermain sebanyak 1 (satu) kali5. Pemain Mitra Kukar, Gerri Martin Mandagi- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSIS Semarang vs Mitra Kukar FC- Tanggal kejadian: 28 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan terhadap asisten wasit 2- Hukuman: Sanksi Teguran keras6. Pelatih Kepala PSIS Semarang, Vincenzo Alberto Annese- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSIS Semarang vs Mitra Kukar FC- Tanggal kejadian: 28 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan dengan masuk ke tengah lapangan dan mengikuti sampaiarea ruang ganti terhadap wasit- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.0007. PSIS Semarang- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSIS Semarang vs Mitra Kukar FC- Tanggal kejadian: 28 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol oleh suporter- Hukuman: Sanksi denda Rp. 50.000.0008. Persebaya Surabaya- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura- Tanggal kejadian: 29 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Penyalaan kembang api sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan telah terjadi pengulangan pelanggaran disiplin- Hukuman: Sanksi denda Rp. 300.000.0009. Panitia pelaksana pertandingan PSM Makassar, Sdr. Majid- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSM Makassar vs Madura United- Tanggal kejadian: 30 Mei 2018- Jenis pelanggaran: Memaki wasit- Hukuman: Sanksi larangan memasuki stadion sebanyak 6 (enam) kali(REN)