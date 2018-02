Cara Maman Atasi Spasojevic dan Tekanan Jakmania

Jakarta: Bek Persija Jakarta Maman Abdurrahman siap mematikan pergerakan striker Bali United Ilija Spasojevic pada partai final Piala Presiden 2018, Sabtu 17 Februari. Ia juga tak ingin menjadikan dukungan langsung Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai tekanan.



Kehadiran Ilija Spasojevic di skuat Bali United membuat lini serang Serdadu Tridatu lebih berwarna. Meski baru mencetak satu gol di Piala Presiden, Spaso bisa menjadi momok serius untuk Persija.

Pasalnya, Spaso dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain mampu mencetak gol, striker naturalisasi tersebut juga kerap memberikan umpan yang berbuah gol bagi rekannya.



"Coach (Stefano Cugurra) sudah memberikan instruksi kepada para pemain belakang. Kami sudah diberikan cara untuk meredam serangan Bali United. Insya Allah kami bisa meredam serangan mereka" tegas Maman saat jumpa pers jelang laga final, Jumat 16 Februari 2018.



Bek 35 tahun itu pun enggan memikirkan dukungan fanatisme Jakmania di SUGBK. Menurut Ketua Umum Jakmania, Ferry Indrasjarief, setidaknya 42 ribu lembar tiket jatah Jakmania telah ludes terjual.



Hal itu tentu akan membuat tribun SUGBK akan dipenuhi Jakmania. Hal itu ingin dijadikan Maman sebagai motivasi tambahan bagi Persija saat menghadapi Bali United.



"Kehadiran The Jak sangat kami butuhkan. Makin banyak The Jak, makin tinggi motivasi. Itu salah satu senjata kami di luar lapangan, tanpa mereka mungkin kami bukan apa-apa," kata Maman.



"Saya ingin sekali The Jak datang ramai-ramai semua, ramaikan stadion, paling penting support Persija. Dan tetap jaga GBK, tinggalkan budaya lama," tutup Maman.







(ASM)