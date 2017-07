Jadwal Siaran Langsung Indonesia U-22 vs Thailand Hari Ini

Metrotvnews.com, Bangkok: Tim nasional U-22 akan melakoni laga hidup mati melawan Thailand dalam kualifikasi Piala Asia U-23 2018 hari ini, Minggu 23 Juli malam WIB. Kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk bisa lolos ke putarann final tahun depan.



Seperti diketahui, Indonesia berhasil memetik hasil positif ketika melawan Mongolia dua hari lalu. Anak asuh Luis Milla berhasil menang dengan skor telak 7-0. Itu meningkatkan kepercayaan diri setelah kalah 0-3 dari Malaysia pada laga pertama.

Namun, timnas U-22 tak boleh lama-lama terlalu larut dalam euforia karena Thailand sudah menunggu pada laga terakhir hari ini. Garuda Muda butuh kemenangan demi bisa lolos ke putaran final.Saat ini, Thailand berada di puncak grup dengan raihan empat poin. Sedangkan, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan tiga poin. Sebenarnya poin Indonesia sama dengan Malaysia, tetapi kita kalah head to head dari Negeri Jiran.Laga ini menjadi pertandingan hidup mati bagi Indonesia karena diwajibkan menang terlepas dari hasil apa pun pertandingan Malaysia vs Mongolia. Pasalnya, hanya tiga poin yang bisa mengantar Evan Dimas dkk ke putaran final tahun depan.Indonesia vs Thailand (Minggu 23 Juli, 19:00 WIB - Live Global TV)(KRS)