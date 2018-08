Untaian Doa dari Dunia Sepak Bola untuk Gempa Lombok

Jakarta: Sejumlah pesepak bola Indonesia turut berbela sungkawa dan memanjatkan doa untuk peristiwa gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.



Seperti diketahui, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7 skala richter di Lombok yang terjadi Minggu 5 Agustus 2018. Sebelumnya, pada Minggu 29 Juli, telah terjadi rangkaian gempa di Lombok.

Berdasarkan data yang dihimpun, gempa yang terjadi sudah menelan puluhan korban meninggal dunia dan ratusan korban terluka. Lalu, terjadi 132 gempa susulan yang juga membuat ratusan rumah rusak. Efek gempa juga terasa di Pulau Bali. Saat ini, para pengungsi masih membutuhkan tenaga medis, air bersih, dan makanan.



Pelatih Timnas Indonesia Luis Milla langsung memberikan ucapan turut berduka cita untuk korban gempa Lombok.

Kemarin malam Pulau Lombok diguncang gempa bumi berkekuatan 7 SR. Pasca gempa besar tersebut, berdasarkan data BMKG, telah terjadi 132 gempa susulan hingga siang tadi. Mari kita panjatkan doa sejenak, semoga saudara-saudara kita di Lombok dan sekitarnya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. #PSSINow #PrayForLombok #DoaUntukLombok

A post shared by PSSI (@pssi__fai) on Aug 5, 2018 at 11:41pm PDT