Apa Saja yang Menarik di Pekan ke-2 Liga 1 Indonesia 2018?

Jakarta: Pentas tertinggi sepak bola Indonesia 2018, Liga 1 akan kembali dihelat akhir pekan ini. Sejumlah pertandingan seru dan penuh emosi bakal tersaji.



Pada pekan pertama, Madura United menjadi yang terbaik dengan mengalahkan Barito Putera dengan skor 3-1. Anak asuh Milomir Seslija pun berhak naik ke pucuk klasemen sementara.

Masih dari pekan perdana, Persebaya Surabaya bisa berbangga hati karena hanya mereka tim promosi yang berhasil memetik kemenangan. PSIS Semarang dan PSMS Medan tumbang dari masing-masing lawannya.



Pekan kedua dijamin tetap akan melahirkan pertandingan-pertandingan dengan intensitas tinggi. Selain itu, ada juga pertarungan menarik, berikut ini Medcom merangkumnya:



Derby Jawa Timur | Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya



Pertarungan kedua tim merupakan derby pertama di Liga 1 musim ini. Memang, di pekan yang sama, juga tersaji PS Mitra Kukar kontra Pusamania Borneo FC (berbeda tiga hari), tapi sejarah panjang rivalitas Persela dan Persebaya sudah mengakar sejak lama.



Lokasi kedua kota hanya berjarak kurang lebih 60 kilometer saja. Baik Persela dan Persebaya juga memiliki basis suporter fanatik dan loyal, sehingga potensi panasnya atmosfer pertandingan tak cuma sebatas di lapangan, melainkan menjalar ke tribun pula.



Berdasarkan rilis dari Persela, panitia sudah tidak lagi menjual tiket pre-order karena telah habis per Rabu 28 Maret. Ini menunjukkan kalau warga Lamongan telah menantikan laga ini sejak berhari-hari sebelumnya.



Jacksen F. Thiago Hadapi Mantan | Barito Putera vs Persipura Jayapura



Nama Jackson F. Thiago, selain dengan Persebaya, lekat dengan Persipura Jayapura juga. Bahkan sebetulnya prestasi yang diraih Jacksen bersama Mutiara Hitam lebih mentereng.



Antara tahun 2013-2015 bisa dikatakan menjadi tahun-tahun terbaik Jacksen dengan Boaz Solossa cs, terutama jika menyimak perjalanan mereka di Piala AFC.



Akhir pekan ini, Sabtu 31 Maret 2018, Jacksen bakal kembali bersua mantan timnya sebagai musuh. Kedua pihak wajib melupakan sebentar momen-momen kebersamaan, paling tidak selama 90 menit.



Duel Dua Kawan | Persija Jakarta vs Arema FC



Tidak jelas asal muasalnya bagaimana 'pertemanan' Jakmania dengan Aremania dimulai. Beberapa kabar menyebut jika hubungan baik kedua suporter bersumber pada 'musuh yang sama'. Apa pun itu, yang terpenting adalah imbas positifnya.



Jelang pertemuan kedua tim, Panpel Persija, Arief meminta Jakmania dan Aremania untuk sama-sama menjaga GBK. Selain itu, alokasi lima persen (sekitar 4000 tempat duduk) buat suporter tamu diharapkan tidak lebih dan tidak kurang.



Satu hal lagi, kedua tim akan sama-sama mengincar kemenangan mengingat pada laga pembuka, Persija dan Arema ditahan imbang lawan-lawannya. Persija bermain imbang tanpa gol Bhayangkara FC, sementara Arema dipaksa mengantongi satu poin saja dari tim tamu Mitra Kukar.



